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FST F-400 импульсный осветитель

FST F-400 импульсный осветитель

FST
Артикул: DAN-0294

FST F-400 – импульсный осветитель.

Предназначен для работы в студиях. Подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п. Вес - 3,1 кг. Байонет Bowens.

Описание

Технические характеристики:

  • ведущее число – 65
  • время зарядки, с – 0,5–1,5
  • напряжение синхронизации – постоянное 5 В
  • цветовая температура, К – 5600 +-100
  • пилотная лампа, Вт – 150
  • индикация зарядки – звуковая
  • регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
  • регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5с/двойная/тройная/четверная
  • задержка импульса запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение, Гц – ~220-250 В, 50 Гц
  • охлаждение – естественное

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