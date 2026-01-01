FST F-400 импульсный осветитель

Технические характеристики:
- ведущее число – 65
- время зарядки, с – 0,5–1,5
- напряжение синхронизации – постоянное 5 В
- цветовая температура, К – 5600 +-100
- пилотная лампа, Вт – 150
- индикация зарядки – звуковая
- регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
- регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
- синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5с/двойная/тройная/четверная
- задержка импульса запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
- напряжение, Гц – ~220-250 В, 50 Гц
- охлаждение – естественное