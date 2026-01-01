images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой
QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой

QZSD Q301 черный штатив 140 см с шаровой головой

QZSD
Артикул: DAN-2920

Черный штатив QZSD Q301 с шаровой головой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 6 кг. Рабочая высота 140 см, вес - 1,65 кг.

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив оснащен надежными регулируемыми резиновыми ножками и шаровой головой со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Минимальная высота съемки 55,5 см. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,65 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,40 метра, а длина в собранном состоянии - всего 58 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - шаровая
  • рабочая высота - 140 см
  • в сложенном состоянии - 58 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 6 кг
  • вес - 1,65 кг

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Арт. DAN-2957
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 13 ч

Трехсекционный штатив с 3D-головой Falcon Eyes Travel Line 2400.

Штатив с 3D-головой, пузырьковым уровнем и выдвижной центральной колонной. Отличный выбор для фотографа путешественника. Максимальная высота 157 см, нагрузка до 3 кг.

-10 %1 930 ₽
1 730 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 Red нетканый фон 1,6х5,0 м красный
Fotokvant BN-1650 Red нетканый фон 1,6х5,0 м красный
Fotokvant BN-1650 Red нетканый фон 1,6х5,0 м красный
Арт. FTR-1329
Fotokvant BN-1650 Red нетканый фон 1,6х5,0 м красный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет красный.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
В корзину
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой
Подарок
при заказе
Арт. DAN-3323
Falcon Eyes Hangman 165 BH1 штатив 187 см с шаровой головой
Наличие
более 10 шт

Универсальный штатив Falcon Eyes Hangman 165 BH1. Четырехсекционный штатив с наклонной центральной колонной. Максимальная нагрузка - 5 кг. Максимальная высота - 187 см. Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями и комплектуется чехолом. Вес - 1,4 кг.

7 400 ₽
В корзину
-5 %
Grifon BD-05 шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами
Арт. NVF-8190
Grifon BD-05 шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 20 ч

Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".

-5 %2 380 ₽
2 260 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Арт. DAN-3645
Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat фон пластиковый белый матовый/полуматовый 1х1.3 м.
Наличие
в наличии 1-3 шт

Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м. Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.

1 230 ₽
В корзину
Fotokvant LS-1000 стойка высотой до 1 м для студийного света
Fotokvant LS-1000 стойка высотой до 1 м для студийного света
Fotokvant LS-1000 стойка высотой до 1 м для студийного света
Арт. DAN-3833
Fotokvant LS-1000 стойка высотой до 1 м для студийного света
Наличие
в наличии 4-10 шт

Стойка Fotokvant LS-1000 высотой до 1 м.

Трехколенная легкая компактная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена винтовыми фиксаторами. Для крепления оборудования имеется стандартный адаптер - 1/4". Максимальная высота - 100 см. Минимальная - 50 см. Длина в сложенном состоянии - 44 см. Диаметр ножек 16 мм. Диаметр секций - 22,19,16 мм. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0,5 кг. Цвет - черный. 

790 ₽
В корзину
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Арт. NVF-6396
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.

5 680 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.