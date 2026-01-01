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Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования

Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-7775

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit. Начальный комплект для студийной и выездной съемки на базе двух студийных вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 200BW. В комплекте также две стойки LS-2900, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор SprintLED AIR-4, сумка для переноски оборудования SKB-15.

Описание

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit

Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit — это готовый комплект студийного импульсного света, предназначенный для профессиональной фотосъемки в студии и на выезде. Он включает два источника света, стойки, софтбоксы и радиосинхронизатор, что позволяет сразу начать работу с двухсветовой схемой.

Характеристики вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 200BW

  • Мощность: 200 Дж.
  • Цветовая температура: 5600±200 К.
  • Время перезарядки: 0,05–4 с.
  • Пилотный свет: Светодиодный (LED), 30 Вт (долговечный и экономичный).
  • Байонет: Bowens (совместим с широким спектром модификаторов).
  • Синхронизация: Кабель, оптический канал, радиосинхронизатор.
  • Материал корпуса: Алюминий.
  • Вес: 2 кг.

Характеристики стоек Falcon Eyes LS-2900

  • Максимальная высота: 280 см.
  • Рабочая высота: 260 см.
  • Минимальная высота: 98 см.
  • Количество секций: 3 (диаметры 35, 30, 25 мм).
  • Диаметр ножек: 22 мм.
  • Крепление: Шпигот 5/8" с резьбой 1/4".
  • Максимальная нагрузка: 6 кг.
  • Зажимы: Металлические винтовые с пластиковыми ручками.
  • Особенности: Пружинный амортизатор для защиты от ударов при складывании.

Характеристики софтбоксов Falcon Eyes SB-BW6090

  • Размер: 60×90 см.
  • Форма: Прямоугольный (квадробокс).
  • Байонет: Bowens (кольцо-адаптер в комплекте).
  • Комплектация: Отражатель, внешний и внутренний рассеиватели из белого полиэстера, 4 металлические спицы, чехол для хранения.

Особенности комплекта

Комплект позволяет составить световую схему из двух источников, синхронизированных между собой с помощью радиоканала AIR-4. Вспышки серии Sprinter LED используют светодиодные лампы в качестве пилотного света, что значительно увеличивает их срок службы по сравнению с галогенными лампами.

Все компоненты упакованы в вместительную сумку SKB-15 из прочной ткани оксфорд (105×20×35 см) с наплечным ремнем, что делает комплект удобным для транспортировки и хранения.

Для чего подходит

  • Студийная и выездная портретная съемка.
  • Рекламная и коммерческая фотография.
  • Съемка интервью и видеопроектов.
  • Создание основного или заполняющего освещения.

Комплектация

  • Моноблок Falcon Eyes Sprinter LED 200BW — 2 шт.
  • Стойка Falcon Eyes LS-2900 — 2 шт.
  • Софтбокс Falcon Eyes SB-BW6090 — 2 шт.
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintLED AIR-4 — 1 шт.
  • Сумка для переноски Falcon Eyes SKB-15 — 1 шт.

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