Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit
Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit — это готовый комплект студийного импульсного света, предназначенный для профессиональной фотосъемки в студии и на выезде. Он включает два источника света, стойки, софтбоксы и радиосинхронизатор, что позволяет сразу начать работу с двухсветовой схемой.
Характеристики вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 200BW
- Мощность: 200 Дж.
- Цветовая температура: 5600±200 К.
- Время перезарядки: 0,05–4 с.
- Пилотный свет: Светодиодный (LED), 30 Вт (долговечный и экономичный).
- Байонет: Bowens (совместим с широким спектром модификаторов).
- Синхронизация: Кабель, оптический канал, радиосинхронизатор.
- Материал корпуса: Алюминий.
- Вес: 2 кг.
Характеристики стоек Falcon Eyes LS-2900
- Максимальная высота: 280 см.
- Рабочая высота: 260 см.
- Минимальная высота: 98 см.
- Количество секций: 3 (диаметры 35, 30, 25 мм).
- Диаметр ножек: 22 мм.
- Крепление: Шпигот 5/8" с резьбой 1/4".
- Максимальная нагрузка: 6 кг.
- Зажимы: Металлические винтовые с пластиковыми ручками.
- Особенности: Пружинный амортизатор для защиты от ударов при складывании.
Характеристики софтбоксов Falcon Eyes SB-BW6090
- Размер: 60×90 см.
- Форма: Прямоугольный (квадробокс).
- Байонет: Bowens (кольцо-адаптер в комплекте).
- Комплектация: Отражатель, внешний и внутренний рассеиватели из белого полиэстера, 4 металлические спицы, чехол для хранения.
Особенности комплекта
Комплект позволяет составить световую схему из двух источников, синхронизированных между собой с помощью радиоканала AIR-4. Вспышки серии Sprinter LED используют светодиодные лампы в качестве пилотного света, что значительно увеличивает их срок службы по сравнению с галогенными лампами.
Все компоненты упакованы в вместительную сумку SKB-15 из прочной ткани оксфорд (105×20×35 см) с наплечным ремнем, что делает комплект удобным для транспортировки и хранения.
Для чего подходит
- Студийная и выездная портретная съемка.
- Рекламная и коммерческая фотография.
- Съемка интервью и видеопроектов.
- Создание основного или заполняющего освещения.