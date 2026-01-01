Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit комплект студийного оборудования

Описание

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit

Falcon Eyes Sprinter LED 2200-SB Kit — это готовый комплект студийного импульсного света, предназначенный для профессиональной фотосъемки в студии и на выезде. Он включает два источника света, стойки, софтбоксы и радиосинхронизатор, что позволяет сразу начать работу с двухсветовой схемой.

Характеристики вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 200BW

Мощность: 200 Дж.

200 Дж. Цветовая температура: 5600±200 К.

5600±200 К. Время перезарядки: 0,05–4 с.

0,05–4 с. Пилотный свет: Светодиодный (LED), 30 Вт (долговечный и экономичный).

Светодиодный (LED), 30 Вт (долговечный и экономичный). Байонет: Bowens (совместим с широким спектром модификаторов).

Bowens (совместим с широким спектром модификаторов). Синхронизация: Кабель, оптический канал, радиосинхронизатор.

Кабель, оптический канал, радиосинхронизатор. Материал корпуса: Алюминий.

Алюминий. Вес: 2 кг.

Характеристики стоек Falcon Eyes LS-2900

Максимальная высота: 280 см.

280 см. Рабочая высота: 260 см.

260 см. Минимальная высота: 98 см.

98 см. Количество секций: 3 (диаметры 35, 30, 25 мм).

3 (диаметры 35, 30, 25 мм). Диаметр ножек: 22 мм.

22 мм. Крепление: Шпигот 5/8" с резьбой 1/4".

Шпигот 5/8" с резьбой 1/4". Максимальная нагрузка: 6 кг.

6 кг. Зажимы: Металлические винтовые с пластиковыми ручками.

Металлические винтовые с пластиковыми ручками. Особенности: Пружинный амортизатор для защиты от ударов при складывании.

Характеристики софтбоксов Falcon Eyes SB-BW6090

Размер: 60×90 см.

60×90 см. Форма: Прямоугольный (квадробокс).

Прямоугольный (квадробокс). Байонет: Bowens (кольцо-адаптер в комплекте).

Bowens (кольцо-адаптер в комплекте). Комплектация: Отражатель, внешний и внутренний рассеиватели из белого полиэстера, 4 металлические спицы, чехол для хранения.

Особенности комплекта

Комплект позволяет составить световую схему из двух источников, синхронизированных между собой с помощью радиоканала AIR-4. Вспышки серии Sprinter LED используют светодиодные лампы в качестве пилотного света, что значительно увеличивает их срок службы по сравнению с галогенными лампами.

Все компоненты упакованы в вместительную сумку SKB-15 из прочной ткани оксфорд (105×20×35 см) с наплечным ремнем, что делает комплект удобным для транспортировки и хранения.

Для чего подходит