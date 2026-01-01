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Raylab RL-BC06 фон складной Roll Up 150x200 см черный
Raylab RL-BC06 фон складной Roll Up 150x200 см черный
Raylab RL-BC06 фон складной Roll Up 150x200 см черный
Raylab RL-BC06 фон складной Roll Up 150x200 см черный
Raylab RL-BC06 фон складной Roll Up 150x200 см черный
Raylab RL-BC06 фон складной Roll Up 150x200 см черный
Raylab RL-BC06 фон складной Roll Up 150x200 см черный

Raylab RL-BC06 фон складной Roll Up 150x200 см черный

Raylab
Артикул: DAN-7718

Raylab RL-BC06 фон складной Roll Up 150x200 см черный. 

Фон складной Raylab RL-BC06 150х200см черный предназначен для фото и видеосъемки людей или предметов. Черный цвет — один из самых популярных фонов при портретной и предметной съемке. Главной особенностью RL-BC06 является его конструкция: фон можно установить в рабочее (вертикальное) положение всего за 10 секунд.

Описание

Механизм намотки фона на вал и пантограф, находящиеся внутри металлического корпуса, позволяют использовать фон на выездной или студийной съёмке без дополнительной покупки стоек и перекладин для установки полотна.

Фон RL-BC06 150х200см можно установить практически вплотную к стене, расстояние до которой не будет превышать 15 см. Также не требуется никаких дополнительных креплений к стене.

Полотно фона изготовлено из плотного, полностью непрозрачного матового материала (спандекс). Высота фона регулируется, максимальный размер фона в развёрнутом положении составляет — 150×200см. Механизм намотки не позволяет сминаться и заламываться фону при скручивании.

В скрученном положении фон и механизмы находятся внутри корпуса, что гарантирует их сохранность при транспортировке и хранении.

Очистку фона следует производить с помощью пылесоса, мягкой щётки или сухой ткани. Следует оберегать полотно фона от высоких температур.

Корпус фона содержит в себе механизм намотки фона на вал, пантограф с газовыми упорами и сам фон. Пантограф с газовыми упорами предназначен для удержания фона в развёрнутом состоянии, газовые упоры также не дадут фону сложиться во время съёмки под собственным весом.

Сверху на корпусе расположена ручка для переноски и две клипсы-защёлки для предотвращения раскрытия корпуса при транспортировке.

Снизу находятся две поворотные ножки для установки фона в максимально устойчивое положение.

В сложенном состоянии размер корпуса составляет 12×12×165 см.


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