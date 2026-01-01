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Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования
Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования
Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования

Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования

Kupo
Артикул: NVF-2766

Kupo 169M CLASSIC STAND – студийная стойка из алюминия для осветительного оборудования со съемным пальцем. Максимальная нагрузка – 10 кг. Высота варьирует от 101 до 290 см. Диаметр основания – 109 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 2,5 кг.

Описание

Kupo 169M CLASSIC STAND – профессиональная алюминиевая стойка для осветительного оборудования

Kupo 169M CLASSIC STAND (артикул NVF-2766) – это профессиональная алюминиевая стойка для осветительного оборудования, разработанная для использования в фото- и видеостудиях, а также на выездных съёмках. Модель сочетает в себе высокую грузоподъёмность (до 10 кг), большой диапазон рабочих высот (от 101 до 290 см) и лёгкий вес (всего 2,2 кг), что делает её универсальным решением для установки широкого спектра студийного оборудования.

Трёхсекционная конструкция с винтовыми зажимами обеспечивает быструю и надёжную фиксацию на любой высоте. Широкое основание (диаметр 109 см) гарантирует устойчивость даже при работе с массивными моноблоками и крупными светоформирующими насадками. Стойка оснащена втулкой 5/8" со съёмным студийным пальцем, что обеспечивает совместимость с большинством осветительных приборов и аксессуаров.

Назначение и применение

  • Установка осветительных приборов: для крепления студийных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света.
  • Студийная и выездная съёмка: универсальная стойка подходит для работы в помещении и на локациях.
  • Крепление светоформирующих насадок: софтбоксов, зонтов, рефлекторов и других аксессуаров.
  • Работа с тяжёлым оборудованием: грузоподъёмность 10 кг позволяет использовать стойку с профессиональными осветительными приборами.

Ключевые особенности

  • Высокая грузоподъёмность – 10 кг: подходит для работы с профессиональным осветительным оборудованием.
  • Максимальная высота – 290 см: позволяет поднимать свет на большую высоту для верхнего освещения.
  • Минимальная высота – 101 см: удобно для работы с низких позиций и в ограниченных пространствах.
  • Лёгкая алюминиевая конструкция – 2,2 кг: удобна для транспортировки и частых перемещений.
  • Широкое основание – 109 см: обеспечивает устойчивость даже при работе с тяжёлым оборудованием.
  • Винтовые зажимы: надёжная фиксация секций, исключающая самопроизвольное складывание.
  • Крепление 5/8" (16 мм): со съёмным студийным пальцем, совместимость с большинством студийных аксессуаров.

Технические характеристики

  • Модель: Kupo 169M CLASSIC STAND
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Максимальная высота: 290 см
  • Минимальная высота: 101 см
  • Длина в сложенном состоянии: 107 см
  • Количество секций: 3
  • Диаметры секций: 25/30/35 мм
  • Способ фиксации: зажимы-винты
  • Диаметр основания: 109 см
  • Диаметр ножек: 22 мм
  • Крепление: втулка 5/8" со съёмным студийным пальцем
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Цвет: чёрный
  • Вес: 2,2 кг

Как использовать стойку

  1. Разложение: раздвиньте секции стойки на необходимую высоту и зафиксируйте винтовыми зажимами.
  2. Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину для устойчивости.
  3. Крепление оборудования: установите осветительный прибор или аксессуар на втулку 5/8" и зафиксируйте.
  4. Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки.
  5. Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в чехол для хранения.

Преимущества стойки Kupo 169M

  • Надёжность: алюминиевый сплав обеспечивает прочность при малом весе.
  • Устойчивость: широкое основание и диаметр ножек 22 мм гарантируют стабильность.
  • Совместимость: крепление 5/8" подходит для большинства студийных приборов.
  • Долговечность: качественные материалы и винтовые зажимы выдерживают интенсивную эксплуатацию.

Сравнение с моделями

  • Kupo 169M Classic Stand: классическая 3-секционная стойка, высота 290 см, нагрузка 10 кг, вес 2,2 кг.
  • Manfrotto 1005BAC: аналогичная высота (273 см), нагрузка 10 кг, с пневмоамортизатором.
  • Fotokvant LS-2800: более лёгкая, но меньшая нагрузка (9 кг), высота до 280 см.

Совместимость с оборудованием

  • Осветительные приборы: студийные моноблоки, LED-панели, постоянные источники света.
  • Аксессуары: кронштейны, держатели, адаптеры с креплением 5/8".

Уход и хранение

  • Храните стойку в сухом месте, в сложенном состоянии.
  • Периодически очищайте секции от пыли и грязи.
  • Проверяйте затяжку винтовых зажимов перед каждым использованием.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 10 кг.

Комплектация

В стандартную поставку входит стойка Kupo 169M CLASSIC STAND.

Чехол для переноски и аксессуары приобретаются отдельно.

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