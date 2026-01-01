Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования

Kupo 169M CLASSIC STAND – профессиональная алюминиевая стойка для осветительного оборудования
Kupo 169M CLASSIC STAND (артикул NVF-2766) – это профессиональная алюминиевая стойка для осветительного оборудования, разработанная для использования в фото- и видеостудиях, а также на выездных съёмках. Модель сочетает в себе высокую грузоподъёмность (до 10 кг), большой диапазон рабочих высот (от 101 до 290 см) и лёгкий вес (всего 2,2 кг), что делает её универсальным решением для установки широкого спектра студийного оборудования.
Трёхсекционная конструкция с винтовыми зажимами обеспечивает быструю и надёжную фиксацию на любой высоте. Широкое основание (диаметр 109 см) гарантирует устойчивость даже при работе с массивными моноблоками и крупными светоформирующими насадками. Стойка оснащена втулкой 5/8" со съёмным студийным пальцем, что обеспечивает совместимость с большинством осветительных приборов и аксессуаров.
Назначение и применение
- Установка осветительных приборов: для крепления студийных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света.
- Студийная и выездная съёмка: универсальная стойка подходит для работы в помещении и на локациях.
- Крепление светоформирующих насадок: софтбоксов, зонтов, рефлекторов и других аксессуаров.
- Работа с тяжёлым оборудованием: грузоподъёмность 10 кг позволяет использовать стойку с профессиональными осветительными приборами.
Ключевые особенности
- Высокая грузоподъёмность – 10 кг: подходит для работы с профессиональным осветительным оборудованием.
- Максимальная высота – 290 см: позволяет поднимать свет на большую высоту для верхнего освещения.
- Минимальная высота – 101 см: удобно для работы с низких позиций и в ограниченных пространствах.
- Лёгкая алюминиевая конструкция – 2,2 кг: удобна для транспортировки и частых перемещений.
- Широкое основание – 109 см: обеспечивает устойчивость даже при работе с тяжёлым оборудованием.
- Винтовые зажимы: надёжная фиксация секций, исключающая самопроизвольное складывание.
- Крепление 5/8" (16 мм): со съёмным студийным пальцем, совместимость с большинством студийных аксессуаров.
Технические характеристики
- Модель: Kupo 169M CLASSIC STAND
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Максимальная высота: 290 см
- Минимальная высота: 101 см
- Длина в сложенном состоянии: 107 см
- Количество секций: 3
- Диаметры секций: 25/30/35 мм
- Способ фиксации: зажимы-винты
- Диаметр основания: 109 см
- Диаметр ножек: 22 мм
- Крепление: втулка 5/8" со съёмным студийным пальцем
- Материал: алюминиевый сплав
- Цвет: чёрный
- Вес: 2,2 кг
Как использовать стойку
- Разложение: раздвиньте секции стойки на необходимую высоту и зафиксируйте винтовыми зажимами.
- Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину для устойчивости.
- Крепление оборудования: установите осветительный прибор или аксессуар на втулку 5/8" и зафиксируйте.
- Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки.
- Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в чехол для хранения.
Преимущества стойки Kupo 169M
- Надёжность: алюминиевый сплав обеспечивает прочность при малом весе.
- Устойчивость: широкое основание и диаметр ножек 22 мм гарантируют стабильность.
- Совместимость: крепление 5/8" подходит для большинства студийных приборов.
- Долговечность: качественные материалы и винтовые зажимы выдерживают интенсивную эксплуатацию.
Сравнение с моделями
- Kupo 169M Classic Stand: классическая 3-секционная стойка, высота 290 см, нагрузка 10 кг, вес 2,2 кг.
- Manfrotto 1005BAC: аналогичная высота (273 см), нагрузка 10 кг, с пневмоамортизатором.
- Fotokvant LS-2800: более лёгкая, но меньшая нагрузка (9 кг), высота до 280 см.
Совместимость с оборудованием
- Осветительные приборы: студийные моноблоки, LED-панели, постоянные источники света.
- Аксессуары: кронштейны, держатели, адаптеры с креплением 5/8".
Уход и хранение
- Храните стойку в сухом месте, в сложенном состоянии.
- Периодически очищайте секции от пыли и грязи.
- Проверяйте затяжку винтовых зажимов перед каждым использованием.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 10 кг.