Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования

Описание

Kupo 169M CLASSIC STAND – профессиональная алюминиевая стойка для осветительного оборудования

Kupo 169M CLASSIC STAND (артикул NVF-2766) – это профессиональная алюминиевая стойка для осветительного оборудования, разработанная для использования в фото- и видеостудиях, а также на выездных съёмках. Модель сочетает в себе высокую грузоподъёмность (до 10 кг), большой диапазон рабочих высот (от 101 до 290 см) и лёгкий вес (всего 2,2 кг), что делает её универсальным решением для установки широкого спектра студийного оборудования.

Трёхсекционная конструкция с винтовыми зажимами обеспечивает быструю и надёжную фиксацию на любой высоте. Широкое основание (диаметр 109 см) гарантирует устойчивость даже при работе с массивными моноблоками и крупными светоформирующими насадками. Стойка оснащена втулкой 5/8" со съёмным студийным пальцем, что обеспечивает совместимость с большинством осветительных приборов и аксессуаров.

Назначение и применение

Установка осветительных приборов: для крепления студийных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света.

для крепления студийных моноблоков, LED-панелей и постоянных источников света. Студийная и выездная съёмка: универсальная стойка подходит для работы в помещении и на локациях.

универсальная стойка подходит для работы в помещении и на локациях. Крепление светоформирующих насадок: софтбоксов, зонтов, рефлекторов и других аксессуаров.

софтбоксов, зонтов, рефлекторов и других аксессуаров. Работа с тяжёлым оборудованием: грузоподъёмность 10 кг позволяет использовать стойку с профессиональными осветительными приборами.

Ключевые особенности

Высокая грузоподъёмность – 10 кг: подходит для работы с профессиональным осветительным оборудованием.

подходит для работы с профессиональным осветительным оборудованием. Максимальная высота – 290 см: позволяет поднимать свет на большую высоту для верхнего освещения.

позволяет поднимать свет на большую высоту для верхнего освещения. Минимальная высота – 101 см: удобно для работы с низких позиций и в ограниченных пространствах.

удобно для работы с низких позиций и в ограниченных пространствах. Лёгкая алюминиевая конструкция – 2,2 кг: удобна для транспортировки и частых перемещений.

удобна для транспортировки и частых перемещений. Широкое основание – 109 см: обеспечивает устойчивость даже при работе с тяжёлым оборудованием.

обеспечивает устойчивость даже при работе с тяжёлым оборудованием. Винтовые зажимы: надёжная фиксация секций, исключающая самопроизвольное складывание.

надёжная фиксация секций, исключающая самопроизвольное складывание. Крепление 5/8" (16 мм): со съёмным студийным пальцем, совместимость с большинством студийных аксессуаров.

Технические характеристики

Модель: Kupo 169M CLASSIC STAND

Kupo 169M CLASSIC STAND Максимальная нагрузка: 10 кг

10 кг Максимальная высота: 290 см

290 см Минимальная высота: 101 см

101 см Длина в сложенном состоянии: 107 см

107 см Количество секций: 3

3 Диаметры секций: 25/30/35 мм

25/30/35 мм Способ фиксации: зажимы-винты

зажимы-винты Диаметр основания: 109 см

109 см Диаметр ножек: 22 мм

22 мм Крепление: втулка 5/8" со съёмным студийным пальцем

втулка 5/8" со съёмным студийным пальцем Материал: алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Цвет: чёрный

чёрный Вес: 2,2 кг

Как использовать стойку

Разложение: раздвиньте секции стойки на необходимую высоту и зафиксируйте винтовыми зажимами. Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину для устойчивости. Крепление оборудования: установите осветительный прибор или аксессуар на втулку 5/8" и зафиксируйте. Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки. Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в чехол для хранения.

Преимущества стойки Kupo 169M

Надёжность: алюминиевый сплав обеспечивает прочность при малом весе.

алюминиевый сплав обеспечивает прочность при малом весе. Устойчивость: широкое основание и диаметр ножек 22 мм гарантируют стабильность.

широкое основание и диаметр ножек 22 мм гарантируют стабильность. Совместимость: крепление 5/8" подходит для большинства студийных приборов.

крепление 5/8" подходит для большинства студийных приборов. Долговечность: качественные материалы и винтовые зажимы выдерживают интенсивную эксплуатацию.

Сравнение с моделями

Kupo 169M Classic Stand: классическая 3-секционная стойка, высота 290 см, нагрузка 10 кг, вес 2,2 кг.

классическая 3-секционная стойка, высота 290 см, нагрузка 10 кг, вес 2,2 кг. Manfrotto 1005BAC: аналогичная высота (273 см), нагрузка 10 кг, с пневмоамортизатором.

аналогичная высота (273 см), нагрузка 10 кг, с пневмоамортизатором. Fotokvant LS-2800: более лёгкая, но меньшая нагрузка (9 кг), высота до 280 см.

Совместимость с оборудованием

Осветительные приборы: студийные моноблоки, LED-панели, постоянные источники света.

студийные моноблоки, LED-панели, постоянные источники света. Аксессуары: кронштейны, держатели, адаптеры с креплением 5/8".

Уход и хранение