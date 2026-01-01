images
images
images
Savage (57-1253) Gray Tint фон бумажный 1,35x11 м серый оттенок
Savage (57-1253) Gray Tint фон бумажный 1,35x11 м серый оттенок
Savage (57-1253) Gray Tint фон бумажный 1,35x11 м серый оттенок

Savage (57-1253) Gray Tint фон бумажный 1,35x11 м серый оттенок

Savage
Артикул: DAN-7947

Фотофон Savage (57-1253) Gray Tint известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 13 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Арт. NVF-3162
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.

Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.

2 930 ₽
В корзину
Colorama CO510 Lilac фон бумажный 1,35х11 м цвет сиреневый
Арт. NVF-2233
Colorama CO510 Lilac фон бумажный 1,35х11 м цвет сиреневый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Colorama Lilac 510 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

6 190 ₽
В корзину
Savage (19-1253) Egg nog фон бумажный 1,35x11 м гоголь-моголь
Savage (19-1253) Egg nog фон бумажный 1,35x11 м гоголь-моголь
Savage (19-1253) Egg nog фон бумажный 1,35x11 м гоголь-моголь
Арт. DAN-7943
Savage (19-1253) Egg nog фон бумажный 1,35x11 м гоголь-моголь
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (19-1253) Egg nog известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT1101 White 01 фон бумажный 1,35x6м цвет белый
Vibrantone VBRT1101 White 01 фон бумажный 1,35x6м цвет белый
Арт. DAN-5772
Vibrantone VBRT1101 White 01 фон бумажный 1,35x6м цвет белый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 20 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1101 White 01, размер - 1,35x6 м, цвет - белый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


-10 %1 680 ₽
1 510 ₽
В корзину
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-9844
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.

Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.

7 910 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT1126 Sky 26 фон бумажный 1,35x6м цвет небесный
Vibrantone VBRT1126 Sky 26 фон бумажный 1,35x6м цвет небесный
Арт. DAN-7116
Vibrantone VBRT1126 Sky 26 фон бумажный 1,35x6м цвет небесный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT1126 Sky 26, размер - 1,35x6 м, цвет - небесный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.

1 680 ₽
В корзину
Colorama цветовая палитра бумажных фонов
Colorama цветовая палитра бумажных фонов
Colorama цветовая палитра бумажных фонов
Арт. DAN-7485
Colorama цветовая палитра бумажных фонов
Временно нет в наличии

Colorama цветовая палитра бумажных фонов.

280 ₽
В корзину
Savage (23-1253) Sea Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленого чая
Savage (23-1253) Sea Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленого чая
Savage (23-1253) Sea Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленого чая
Арт. DAN-7963
Savage (23-1253) Sea Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленого чая
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (23-1253) Sea Green известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Освещение в кинематографическом стиле. 8 способов
Освещение в кинематографическом стиле. 8 способов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.