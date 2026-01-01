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Falcon Eyes Phantom Kit 300 комплект импульсного света
Falcon Eyes Phantom Kit 300 комплект импульсного света
Falcon Eyes Phantom Kit 300 комплект импульсного света
Falcon Eyes Phantom Kit 300 комплект импульсного света
Falcon Eyes Phantom Kit 300 комплект импульсного света
Falcon Eyes Phantom Kit 300 комплект импульсного света
Falcon Eyes Phantom Kit 300 комплект импульсного света

Falcon Eyes Phantom Kit 300 комплект импульсного света

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8420

Falcon Eyes Phantom Kit 300 – комплект импульсного света на базе двух осветителей Falcon Eyes Phantom 300 BW и одного осветителя Falcon Eyes Phantom 600 BW суммарной мощностью 1200 Дж. В комплект входят октобокс 140 см c сотами, стрипбокс 30х160 см, шторки с цветными фильтрами Grifon BD-04/BD-200. Для установки оборудования предусмотрены две стойки Grifon-2500 и стойка Grifon ARS-2600 стойка с пружинным амортизатором. 

Описание

Технические характеристики моноблока Falcon Eyes Phantom 300 BW:

  • цветовая температура, К – 5600k±200
  • регулировка мощности лампы моделирующего света – плавная
  • световая ловушка – есть
  • разъем для системы дистанционного управления SprintTrigger – есть
  • предохранитель – 5 А
  • размеры с защитным колпаком, мм – 410х147х210
  • вес, кг – 2,5

Технические характеристики моноблока Falcon Eyes Phantom 600 BW:

  • цветовая температура, К – 5600k±200
  • регулировка мощности лампы моделирующего света – плавная
  • световая ловушка – есть
  • разъем для системы дистанционного управления SprintTrigger – есть
  • предохранитель – 5 А
  • размеры с защитным колпаком, мм – 410х147х210
  • вес, кг – 4,3
Технические характеристики стойки Grifon-2500:
  • высота максимальная, см – 242
  • высота минимальная, см – 107
  • высота в сложенном состоянии, см – 90
  • максимальный диаметр трубы, мм – 29
  • вес, г – 1810
  • нагрузка, кг – до 5

Характеристики стойки Grifon ARS-2600:

  • цвет – черный
  • пружинная амортизация
  • максимальная высота – 260 см
  • минимальная высота – 102 см
  • высота в сложенном состоянии – 98 см
  • трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
  • диаметр под колеса – 22 мм
  • крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
  • вес стойки 2100 г
  • максимальная нагрузка до 12 кг
  • в комплектацию входит чехол для стойки с наплечным ремнем

Комплектация

  • Falcon Eyes Phantom 600 BW моноблок – 1 шт.
  • Falcon Eyes Phantom 300 BW студийный моноблок – 2 шт.
  • Октобокс 140 см – 1 шт.
  • Стрипбокс 30х160 см – 1 шт.
  • Шторки с цветными фильтрами для рефлектора 7" (18 см) – 1 шт.
  • Стойка до 260 см – 3 шт.


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