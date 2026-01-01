Falcon Eyes Phantom Kit 300 комплект импульсного света

Арт. NVF-7298

Fotokvant R5-6090 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет).

Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 60x90.