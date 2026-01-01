Falcon Eyes Phantom Kit 300 комплект импульсного света

Технические характеристики моноблока Falcon Eyes Phantom 300 BW:
- цветовая температура, К – 5600k±200
- регулировка мощности лампы моделирующего света – плавная
- световая ловушка – есть
- разъем для системы дистанционного управления SprintTrigger – есть
- предохранитель – 5 А
- размеры с защитным колпаком, мм – 410х147х210
- вес, кг – 2,5
Технические характеристики моноблока Falcon Eyes Phantom 600 BW:
- цветовая температура, К – 5600k±200
- регулировка мощности лампы моделирующего света – плавная
- световая ловушка – есть
- разъем для системы дистанционного управления SprintTrigger – есть
- предохранитель – 5 А
- размеры с защитным колпаком, мм – 410х147х210
- вес, кг – 4,3
- высота максимальная, см – 242
- высота минимальная, см – 107
- высота в сложенном состоянии, см – 90
- максимальный диаметр трубы, мм – 29
- вес, г – 1810
- нагрузка, кг – до 5
Характеристики стойки Grifon ARS-2600:
- цвет – черный
- пружинная амортизация
- максимальная высота – 260 см
- минимальная высота – 102 см
- высота в сложенном состоянии – 98 см
- трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
- диаметр под колеса – 22 мм
- крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
- вес стойки 2100 г
- максимальная нагрузка до 12 кг
- в комплектацию входит чехол для стойки с наплечным ремнем