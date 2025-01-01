images
images
Grifon BD-04/BD-200 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 7"(18 см)
Grifon BD-04/BD-200 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 7"(18 см)

Grifon BD-04/BD-200 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 7"(18 см)

Grifon
Артикул: FTR-1288

Grifon BD-04/BD-200 – шторки, которые устанавливаются на стандартный рефлектор 7"/18 см  (Bowens, Raylab, Rekam). Служат для ограничения света, создавая более направленный его поток.

Используются для подсветки фона, а также для изменения цвета фона с помощью цветных фильтров.

Описание

Grifon BD-04/BD-200 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 7"(18 см)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Арт. NVF-6388
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Размер освещаемой поверхности 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Вес - 0,4 кг.

1 550 ₽
В корзину
Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Арт. NVF-2381
Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.

8 050 ₽
В корзину
Grifon R5-82 комплект из пяти отражателей диаметр 82 см
Арт. FTR-952
Grifon R5-82 комплект из пяти отражателей диаметр 82 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

1 840 ₽
В корзину
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Арт. FTR-678
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.

1 960 ₽
В корзину
Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
Арт. FTR-943
Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.


2 300 ₽
В корзину
Grifon TI W-026 фон пятнистый бежево-зеленый 3х5 м
Арт. FTR-588
Grifon TI W-026 фон пятнистый бежево-зеленый 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-зеленый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon 2100nb стойка без чехла
Арт. NVF-6390
Grifon 2100nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2100nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек - 16 мм. Оснащена адаптером на 5/8" и 1/4". Максимальная высота, см – 210. Вес 0,85 кг.

1 380 ₽
В корзину

Видео

Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера