Grifon BD-04/BD-200 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 7"(18 см)

Артикул: FTR-1288

Grifon BD-04/BD-200 – шторки, которые устанавливаются на стандартный рефлектор 7"/18 см (Bowens, Raylab, Rekam). Служат для ограничения света, создавая более направленный его поток.

Используются для подсветки фона, а также для изменения цвета фона с помощью цветных фильтров.