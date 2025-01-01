Grifon BD-04/BD-200 шторки с цветными фильтрами для рефлектора 7"(18 см)

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного
Модификатор обеспечивает мягкий свет
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon BD-04/BD-200 – шторки, которые устанавливаются на стандартный рефлектор 7"/18 см (Bowens, Raylab, Rekam). Служат для ограничения света, создавая более направленный его поток.
Используются для подсветки фона, а также для изменения цвета фона с помощью цветных фильтров.
Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.
Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.
Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-зеленый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Grifon 2100nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек - 16 мм. Оснащена адаптером на 5/8" и 1/4". Максимальная высота, см – 210. Вес 0,85 кг.
