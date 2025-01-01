Grifon ARS-2600 стойка с пружинным амортизатором 260 см

Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.
Grifon ARS-2600 – стандартная студийная стойка с амортизатором для установки осветителей и другого студийного оборудования, имеет металлические фиксаторы-клипсы.
Стойка с максимальной высотой 260 см, пружинной амортизацией и удобной сумкой-чехлом для хранения и переноски.
Характеристики:
Grifon SB-FW95 – высококачественный восьмиугольный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для съемки полуростовых портретов, а относительно узкий профиль в сочетании с бюджетной ценой делают его идеальным решением для небольших студий и начинающих студийных фотографов. Байонет Bowens. Вес - 1,5 кг.
Grifon SSA-HC – четыре цветных фильтра в комплекте с сотовой насадкой предназначены для получения более жесткого и узконаправленного света или изменения на более яркий цветовой оттенок изображения. Подходит для вспышек Falcon Eyes серии SS, вспышек Raylab серии RP и вспышек Grifon.
Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек.
Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
Grifon ARS-1000 – стойка без амортизации черного цвета в чехле.
Максимальная высота – 100 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг.
FST SB-040 – жаропрочный софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Оснащен специальными вентиляционными отверстиями, благодаря которым его можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Байонет Bowens. Размер, см – 80x120.
Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket – кронштейн с держателем в первую очередь предназначен для крепления фотоаппаратов и видеокамер. Его функциональный манипулятор способен поворачиваться на 90 градусов, а шарниры имеют угол поворота 360 градусов.
