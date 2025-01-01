Grifon ARS-2600 стойка с пружинным амортизатором 260 см

Арт. FTR-1369

Grifon SB-FW95 – высококачественный восьмиугольный октобокс.

Предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для съемки полуростовых портретов, а относительно узкий профиль в сочетании с бюджетной ценой делают его идеальным решением для небольших студий и начинающих студийных фотографов. Байонет Bowens. Вес - 1,5 кг.