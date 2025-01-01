images
Grifon ARS-2600 стойка с пружинным амортизатором 260 см

Grifon ARS-2600 стойка с пружинным амортизатором 260 см

Grifon
Артикул: FTR-568

Grifon ARS-2600 – стандартная студийная стойка с амортизатором для установки осветителей и другого студийного оборудования, имеет металлические фиксаторы-клипсы.

Стойка с максимальной высотой 260 см, пружинной амортизацией и удобной сумкой-чехлом для хранения и переноски.

Описание

Характеристики:

  • цвет черный
  • пружинная амортизация
  • максимальная высота – 260 см
  • минимальная высота – 102 см
  • высота в сложенном состоянии – 98 см
  • трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
  • диаметр под колеса – 22 мм
  • крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
  • вес стойки 2100 г
  • максимальная нагрузка - 6 кг
  • в комплектацию входит чехол для стойки с наплечным ремнем

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SB-40180 софтбокс стрип
Арт. FTR-1373
Grifon SB-40180 софтбокс стрип
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.

4 490 ₽
В корзину
Grifon SB-FW95 G октобокс с сотами 95 см
Арт. FTR-1369
Grifon SB-FW95 G октобокс с сотами 95 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW95 – высококачественный восьмиугольный октобокс.

Предназначен для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Подходит для съемки полуростовых портретов, а относительно узкий профиль в сочетании с бюджетной ценой делают его идеальным решением для небольших студий и начинающих студийных фотографов. Байонет Bowens. Вес - 1,5 кг.

5 980 ₽
В корзину
Grifon SSA-HC сотовая насадка с четырьмя цветными фильтрами
Арт. FTR-695
Grifon SSA-HC сотовая насадка с четырьмя цветными фильтрами
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SSA-HC – четыре цветных фильтра в комплекте с сотовой насадкой предназначены для получения более жесткого и узконаправленного света или изменения на более яркий цветовой оттенок изображения. Подходит для вспышек Falcon Eyes серии SS, вспышек Raylab серии RP и вспышек Grifon.

2 070 ₽
В корзину
Хит
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Арт. NVF-1218
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек.

Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

2 070 ₽
В корзину
Grifon ARS-1000 стойка студийная 100 см
Grifon ARS-1000 стойка студийная 100 см
Grifon ARS-1000 стойка студийная 100 см
Арт. NVF-1899
Grifon ARS-1000 стойка студийная 100 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon ARS-1000 – стойка без амортизации черного цвета в чехле.

Максимальная высота – 100 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг.

1 380 ₽
В корзину
FST SB-040 софтбокс 80x120 см
Арт. OLE-0835
FST SB-040 софтбокс 80x120 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST SB-040 – жаропрочный софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется  для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Оснащен специальными вентиляционными отверстиями, благодаря которым его можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Байонет Bowens. Размер, см – 80x120.

6 650 ₽
В корзину
Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн с держателем для камеры
Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн с держателем для камеры
Арт. NVF-5544
Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн с держателем для камеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KCP101CB MAX ARM  w/Camera Bracket – кронштейн с держателем  в первую очередь предназначен для крепления фотоаппаратов и видеокамер. Его функциональный манипулятор способен поворачиваться на 90 градусов, а шарниры имеют угол поворота 360 градусов.

14 060 ₽
В корзину

Видео

Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Охота за насекомыми
Охота за насекомыми
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера