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Falcon Eyes Phantom 600 BW импульсный моноблок
Falcon Eyes Phantom 600 BW импульсный моноблок
Falcon Eyes Phantom 600 BW импульсный моноблок
Falcon Eyes Phantom 600 BW импульсный моноблок
Falcon Eyes Phantom 600 BW импульсный моноблок
Falcon Eyes Phantom 600 BW импульсный моноблок

Falcon Eyes Phantom 600 BW импульсный моноблок

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8639

Falcon Eyes Phantom 600 BW – вспышка студийная мощностью 600 Дж, оснащена байонетом Bowens.

Имеет диапазон регулировки мощности 5,0-8,0 (1/32-1/1) с шагом 0,1; моделирующая лампа - 150 Вт. Длительность перезарядки 0,3-1 с, длительность импульса 1/800-1/2000 с. Выполнена в алюминиевом корпусе. 

В комплекте идет пайрекс-колпак, защитный пластиковый колпак и синхрокабель.

Описание

Надежный и удобный в работе моноблок, совместимый с широким набором дополнительного оборудования и аксессуаров, позволяющих фотографу создавать необходимый эффект освещения. Мощность импульса 600 Вт. 

Время полной зарядки вспышки и длительность импульса зависят от заданной мощности, диапазон регулировки мощности составляет от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции), индикация на дисплее 5,0-8,0 с шагом 0,1. Для модели Falcon Eyes Phantom 300 BW время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 0,3 до 1 сек, длина импульса варьируется от 1/800 до 1/2000 с. При изменении мощности в сторону уменьшения, управляющий процессор обеспечивает автоматический сброс заряда без срабатывания импульса.

В моноблоке предусмотрен встроенный порт для подключения приемника пульта дистанционного управления SprintTrigger 16 с функцией радиосинхронизатора (система радиоуправления приобретается отдельно). Система SprintTrigger 16  позволяет дистанционно управлять настройками моноблока и синхронизировать импульс вспышки со срабатыванием затвора камеры.

Функции пульта:

  • регулировка ведущего числа (мощности)
  • вкл/выкл звукового сигнала
  • вкл/выкл моделирующей лампы
  • независимое управление параметрами каждого моноблока в группе
  • объединение вспышек в группы для синхронного срабатывания и организации различных световых схем

Для управления моделирующей лампой предусмотрен отдельный регулятор мощности и кнопка включения/отключения. Лампа автоматически отключается через 2 часа, во избежание перегрева при работе, когда пользователя нет на месте. В моноблоках Falcon Eyes Sprinter установлена галогенная лампа мощностью 150 Вт, цоколь Е27.

При помощи адаптера (приобретается дополнительно) можно использовать лампы с цоколем G6,35.

Внимание! Максимальная рекомендуемая мощность лампы накаливания (галогенной) с цоколем Е27–650 Вт, при использовании пилотного света с лампой мощностью 500 Вт и выше в течение часа, возможен перегрев насадок, в особенности не жаропрочных софтбоксов. 

Также для синхронизации срабатывания затвора камеры и импульса моноблока предусмотрены следующие возможности:

  • светоловушка с тремя режимами работы
    • отключена
    • срабатывание по первому импульсу
    • пропуск предварительного импульса в режиме TTL
  • стандартный синхроразъем джек 6,3 мм, позволяет подключить радиосинхронизатор или синхрокабель

Характеристики:

  • цветовая температура, К – 5600k±200
  • регулировка мощности лампы моделирующего света – плавная
  • световая ловушка – есть
  • разъем для системы дистанционного управления SprintTrigger – есть
  • предохранитель – 5 А
  • размеры с защитным колпаком, мм – 410х147х210
  • вес, кг – 4,3

Комплектация

  • Вспышка студийная Falcon Eyes Phantom 600 BW.
  • Пайрекс-колпак.
  • Защитный пластиковый колпак.
  • Синхрокабель.
  • Сетевой кабель.
  • Руководство по эксплуатации.

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