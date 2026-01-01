Falcon Eyes Phantom 600 BW импульсный моноблок

Описание

Надежный и удобный в работе моноблок, совместимый с широким набором дополнительного оборудования и аксессуаров, позволяющих фотографу создавать необходимый эффект освещения. Мощность импульса 600 Вт.

Время полной зарядки вспышки и длительность импульса зависят от заданной мощности, диапазон регулировки мощности составляет от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции), индикация на дисплее 5,0-8,0 с шагом 0,1. Для модели Falcon Eyes Phantom 300 BW время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 0,3 до 1 сек, длина импульса варьируется от 1/800 до 1/2000 с. При изменении мощности в сторону уменьшения, управляющий процессор обеспечивает автоматический сброс заряда без срабатывания импульса.

В моноблоке предусмотрен встроенный порт для подключения приемника пульта дистанционного управления SprintTrigger 16 с функцией радиосинхронизатора (система радиоуправления приобретается отдельно). Система SprintTrigger 16 позволяет дистанционно управлять настройками моноблока и синхронизировать импульс вспышки со срабатыванием затвора камеры.

Функции пульта:

регулировка ведущего числа (мощности)

вкл/выкл звукового сигнала

вкл/выкл моделирующей лампы

независимое управление параметрами каждого моноблока в группе

объединение вспышек в группы для синхронного срабатывания и организации различных световых схем

Для управления моделирующей лампой предусмотрен отдельный регулятор мощности и кнопка включения/отключения. Лампа автоматически отключается через 2 часа, во избежание перегрева при работе, когда пользователя нет на месте. В моноблоках Falcon Eyes Sprinter установлена галогенная лампа мощностью 150 Вт, цоколь Е27.

При помощи адаптера (приобретается дополнительно) можно использовать лампы с цоколем G6,35.

Внимание! Максимальная рекомендуемая мощность лампы накаливания (галогенной) с цоколем Е27–650 Вт, при использовании пилотного света с лампой мощностью 500 Вт и выше в течение часа, возможен перегрев насадок, в особенности не жаропрочных софтбоксов.

Также для синхронизации срабатывания затвора камеры и импульса моноблока предусмотрены следующие возможности:

светоловушка с тремя режимами работы отключена срабатывание по первому импульсу пропуск предварительного импульса в режиме TTL

стандартный синхроразъем джек 6,3 мм, позволяет подключить радиосинхронизатор или синхрокабель

Характеристики: