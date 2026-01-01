Grifon RIF-3 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon RIF-3 – комплект люминесцентного света мощностью 135 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.
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Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Savage (50-1253) WIDETONE WHITE RGB 251-248-236 - фон бумажный, размер 1,35x11 м, цвет - белый.
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.
Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.
Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.