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Grifon RIF-3 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт

Grifon RIF-3 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт

Grifon
Артикул: NVF-6370

Grifon RIF-3 – комплект люминесцентного света мощностью 135 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.

Описание

Grifon RIF-3 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт

Комплектация

  • Стойка GRIFON-1999nb – 2 шт.
  • Стойка GRIFON-900nb – 1 шт.
  • Патрон LH-003 – 3 шт.
  • Зонт Т-84 просветный – 2 шт.
  • Энергосберегающая лампа 5500К 45Вт – 3 шт.
  • Фотосумка.

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