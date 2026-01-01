Grifon RIF-3 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт

Артикул: NVF-6370

Grifon RIF-3 – комплект люминесцентного света мощностью 135 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.