Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом

Описание

В комплект поставки входит программируемый пульт, который позволит управлять осветителями на расстоянии. Пульт имеет 4 канала, на каждый из которых можно подключить осветители и включать их с помощью пульта раздельно.

Доступные функции:

включение/выключение осветителя

плавная регулировка яркости

быстрая регулировка яркости (3 уровня)

Пульт позволяет применять функции ко всем каналам одновременно или к каждому каналу отдельно.

Характеристики: