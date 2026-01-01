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Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом
Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом
Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом
Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом
Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом

Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом

Grifon
Артикул: NVF-9778

Grifon LED LFV-Q60WS - лампа светодиодная с пультом управления и встроенным вентилятором охлаждения.

Пульт управления работает от батареек, которые следует приобрести отдельно. Легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов, дистанционно регулируемой яркостью светового потока и уровнем цветопередачи CRI 82. Осветитель предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 60 Вт.

Описание

В комплект поставки входит программируемый пульт, который позволит управлять осветителями на расстоянии. Пульт имеет 4 канала, на каждый из которых можно подключить осветители и включать их с помощью пульта раздельно.

Доступные функции:

  • включение/выключение осветителя
  • плавная регулировка яркости
  • быстрая регулировка яркости (3 уровня)

Пульт позволяет применять функции ко всем каналам одновременно или к каждому каналу отдельно.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 105
  • мощность - 60W
  • индекс цветопередачи CRI - 82
  • яркость 0.5m/1m/2m - 5230/1800/717

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