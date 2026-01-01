Grifon LED LFV-Q60WS лампа светодиодная 105 диодов с дистанционным пультом

В комплект поставки входит программируемый пульт, который позволит управлять осветителями на расстоянии. Пульт имеет 4 канала, на каждый из которых можно подключить осветители и включать их с помощью пульта раздельно.
Доступные функции:
- включение/выключение осветителя
- плавная регулировка яркости
- быстрая регулировка яркости (3 уровня)
Пульт позволяет применять функции ко всем каналам одновременно или к каждому каналу отдельно.
Характеристики:
- количество светодиодов - 105
- мощность - 60W
- индекс цветопередачи CRI - 82
- яркость 0.5m/1m/2m - 5230/1800/717