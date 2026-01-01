Fotokvant LED-9 KIT комплект постоянного света

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки.
В комплекте поставляется две светодиодные лампы Grifon LED LFV-Q60WS c пультом управления и встроенным вентилятором охлаждения.
Они представляют из себя легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов, дистанционно регулируемой яркостью светового потока и уровнем цветопередачи CRI 82.
Также в комплект входят два патрона E27 для лампы Fotokvant RLH-1 с креплением для зонта.
Две легкие стойки Fotokvant LS-2100.
Технические характеристики стойки:
- стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
- вес, кг – 1,2
- максимальная нагрузка – 5 кг
Два белых на просвет фотозонта Fotokvant U-84T. Диаметр купола - 84 см.
Комплект упакован в сумку Fotokvant BST-86 размером 86х34х26 см.