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Fotokvant LED-9 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-9 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-9 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-9 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-9 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-9 KIT комплект постоянного света

Fotokvant LED-9 KIT комплект постоянного света

Fotokvant
Артикул: DAN-2873

Комплект постоянного света Fotokvant LED-9 KIT.

Комплект студийного освещения на базе двух приборов постоянного света Grifon LED LFV-Q60WS мощностью 60 Вт каждый. Общая мощность 120 Вт. Комплект включает в себя две стойки, два патрона с креплением для фотозонта, два фотозонта белых на просвет. Для удобства хранения и транспортировки комплект упакован в сумку.

Описание

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки.

В комплекте поставляется две светодиодные лампы Grifon LED LFV-Q60WS c пультом управления и встроенным вентилятором охлаждения.

Они представляют из себя легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов, дистанционно регулируемой яркостью светового потока и уровнем цветопередачи CRI 82.

Также в комплект входят два патрона E27 для лампы Fotokvant RLH-1 с креплением для зонта.

Две легкие стойки Fotokvant LS-2100.

Технические характеристики стойки:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

Два белых на просвет фотозонта Fotokvant U-84TДиаметр купола - 84 см.

Комплект упакован в сумку Fotokvant BST-86 размером 86х34х26 см.

Комплектация

  • Светодиодные лампы Grifon LED LFV-Q60WS - 2 шт.
  • Патрон E27 для лампы Fotokvant RLH-1 - 2 шт.
  • Стойки Fotokvant LS-2100 - 2 шт.
  • Фотозонт Fotokvant U-84T - 2 шт.
  • Сумка Fotokvant BST-86 - 1 шт.

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