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YongNuo 50 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 50 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 50 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 50 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 50 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 50 F1.8 объектив для Canon

YongNuo 50 F1.8 объектив для Canon

Yongnuo
Артикул: NVF-9890

YongNuo 50 F1.8 - объектив для фотокамер системы Canon.

Практичный объектив с автофокусом. Предназначен, в первую очередь, для портретной фотосъемки.

Описание

Объектив имеет высокую светосилу, что позволяет снимать без вспышки при плохих условиях освещенности и дает возможность отлично оценить глубину резкости.

Линзы изготовлены с просветлением, позволяющим избежать бликов и засветок, а длительный срока эксплуатации обеспечивает качественно изготовленный байонет.

Объектив имеет возможность работы как с полнокадровыми, так и с APS-C камерами и поддерживает как режим (AF), так и ручной режим наведения на резкость (MF).

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 50
  • значение диафрагмы - f/1.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • байонет - Canon EF
  • минимальное расстояние фокусировки, cм - 45
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 5/6
  • лепестки диафрагмы - 7
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • диаметр фильтра, мм - 52
  • размеры, мм - 65х60
  • вес, г - 120

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