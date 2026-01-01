Falcon Eyes Studio LED COB275-kit комплект студийного оборудования

Описание

Студийный светодиодный осветитель с круглой светодиодной COB-матрицей диаметром 30 мм и мощностью 75 Вт. Имеет плавную регулировку в пределах от 10 до 100 процентов. Цветовая температура 5600 К и цветопередача CRI>95 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений.

На панели управления размещается минимальное количеством регуляторов - тумблер питания и диммер, а так же большой цифровой монохромный ЖК-дисплей размером 45х35 мм, на котором отображаются регулируемые значения.

Осветитель имеет прочный металлический корпус с пластиковым кожухом и двойной перфорацией который закрывает электронные элементы управления и встроенный малошумный вентилятор. Придерживая осветитель за рукоятку на корпусе, можно ступенчато менять угла наклона устройства. Положение фиксируется винтом в кронштейне осветителя, где так же предусмотрен держатель зонта с металлическим винтом-фиксатором.

Сетевой кабель имеет длину - 4,5 м.

Прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с металлическим адаптером Bowens. Купол софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой текстурной светоотражающей внутренней поверхностью. Купол софтбокса растягивается при помощи четырех стальных спиц. Один конец спицы вставляется в металлический адаптер, а другой продевается в резинку и вставляется в кармашек купола. В комплект софтбокса входят два тканевые рассеивателя из полистирола. Внутренний крепится к резинкам на куполе при помощи карабинов, а внешний надевается на передний край софтбокса и фиксируется липучкой.

Софтбокс фиксируется в байонете легким поворотом по часовой стрелке и освобождается при помощи кнопки-фиксатора и поворота против часовой стрелки. Осветитель совместим со другими светоформирующими насадками с байонетом Bowens.

В комплект входит универсальный пульт дистанционного управления, работающий на частоте 2,4ГГц (100 каналов). Пульт управления позволяет синхронно изменять мощность светового потока обоих осветителей. Значения отображаются и на дисплее осветителя и цифровом дисплее пульта. Пульт питается от двух батареек ААА (в комплект не входят).

Стальная стойка-тренога с воздушной амортизацией и стандартным адептером-шпиготом 5/8". Максимальная высота - 240 см, минимальная - 84 см. Металлические трубки складных телескопических секции диаметром (19/22/26 мм) фиксируются винтовыми зажимами.

Воздушный амортизатор предохраняет оборудование от удара при ослаблении винтового зажима секция будет плавно опускаться вниз до упора. Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка - 3 кг.