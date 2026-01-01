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Kupo KCP610 Foamcore Fork кронштейн держатель для пенопласта 5/8"
Kupo KCP610 Foamcore Fork кронштейн держатель для пенопласта 5/8"

Kupo KCP610 Foamcore Fork кронштейн держатель для пенопласта 5/8"

Kupo
Артикул: NVF-9449

Kupo KCP610 Foamcore Fork - кронштейн держатель для пенопластовых панелей.

Кронштейн снабжен четырьмя острыми стальными стержнями с черным порошковым покрытием для крепления пенопластовых панелей. Для установки на стойку он имеет штифт Вaby stud 5/8”.

Совместим с крепежной головой Grip Head или зажим Convi Clamp. Вес - 0,4 кг.

Описание

Характеристики:

  • Крепление - студийный палец 5/8"
  • Материал сталь
  • Цвет черный
  • Вес 0,4 кг

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