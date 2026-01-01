Kupo KCP610 Foamcore Fork кронштейн держатель для пенопласта 5/8"

Характеристики:
- Крепление - студийный палец 5/8"
- Материал сталь
- Цвет черный
- Вес 0,4 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP610 Foamcore Fork - кронштейн держатель для пенопластовых панелей.
Кронштейн снабжен четырьмя острыми стальными стержнями с черным порошковым покрытием для крепления пенопластовых панелей. Для установки на стойку он имеет штифт Вaby stud 5/8”.
Совместим с крепежной головой Grip Head или зажим Convi Clamp. Вес - 0,4 кг.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Алюминиевая стойка A1045B Combo Stand 45.
Предназначена для установки оборудования весом до 30 кг, изготовлена из алюминия и имеет 4 секции. Цвет - черный.
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit.
Комплект постоянного света для студийной съемки на базе двух осветителей с COB-светодиодами Studio LED COB75 BW (5600 К, CRI>95), двух софтбоксов SB-BW, двух стоек FT-2400 высотой - 2,4 м. В комплекте пульт ДУ и сумка SKB-15 для транспортировки и хранения.
Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м.
Каркасная панель с полотном диффузором (1,25 стопа). Каркас изготовлен из алюминия и вместе с диффузором упакован в жеский кофр. Вес комплекта - 5,2 кг.
KUPO Super Viser (KCP601) – крепление-зажим Маттеллини 9" 23 см. Предназначен для монтажа на трубах или плоских поверхностях. Для установки студийного оборудования предусмотрена втулка-адаптер 5/8" (16 мм). Изготовлен из литого алюминия. Максимально допустимая нагрузка 30 кг. Вес - 0,8 кг.
Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.