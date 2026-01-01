Kupo KCP610 Foamcore Fork кронштейн держатель для пенопласта 5/8"

Арт. DAN-5436

до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit.

Комплект постоянного света для студийной съемки на базе двух осветителей с COB-светодиодами Studio LED COB75 BW (5600 К, CRI>95), двух софтбоксов SB-BW, двух стоек FT-2400 высотой - 2,4 м. В комплекте пульт ДУ и сумка SKB-15 для транспортировки и хранения.