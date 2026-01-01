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Benro GPAC502 горизонтальная колонна для штатива
Benro GPAC502 горизонтальная колонна для штатива
Benro GPAC502 горизонтальная колонна для штатива
Benro GPAC502 горизонтальная колонна для штатива
Benro GPAC502 горизонтальная колонна для штатива
Benro GPAC502 горизонтальная колонна для штатива

Benro GPAC502 горизонтальная колонна для штатива

Benro
Артикул: DAN-9483

Benro GPAC502 - универсальная колонна для штатива, может быть размещена по горизонтали, поворачиваться на 180 градусов и фиксироваться в широком диапазоне различных углов и положений. Также, использование колонны позволяет увеличить высоту штатива.

Описание

Цифровая шкала на колонне предназначена для точного кадрирования и последующего совмещения изображений.


Основание колонны выполнено в формфакторе быстросъемной площадки Arca-Swiss style, что позволяет устанавливать ее на штативные головы, совместимые с Arca-Swiss. Подобная система крепления самая надежная на сегодняшний день, основание устанавливается в паз и жестко фиксируется по всей длине. Ограничительные стопоры не позволят колонне слететь при сбое в работе.


Также, на основании имеется резьба ¼ и 3/8 дюйма для установки колонны на штатив или другие опоры.
На одном конце колоны имеется прорезь для ремня сумки, которую можно использовать в качестве противовеса для баланса и устойчивости штатива.


Технические характеристики:
• Вес, кг – 0,49.
• Длина, см – 47 см.
• Материал – алюминий.

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