Falcon Eyes TERC-3.0 LCD пульт-радиосинхронизатор для Canon

Прибором поддерживается синхронизация вспышки по первой или второй шторке, а также в высокоскоростном режиме (HSS) на выдержке до 1/8000 с, что позволяет замораживать в кадре движущиеся объекты.
Мощность вспышек можно регулировать в ручном режиме. Диапазон ручного управления выходной мощностью от 1/1 до 1/32 с шагом 1/3 EV. Предусмотрены шесть ступеней регулирования мощности пилотного света и функция компенсации экспозиции вспышки.
На радиосинхронизаторе можно включить вспомогательный луч автофокусировки (AF). Сигнал передается на частоте 2,4 ГГц за счет чего стабилен на дистанции до 100 м.
Прибор имеет LCD-дисплей с подсветкой, который отображает полную информацию о настройках и режимах работы.
Для обновления прошивки на боковой панели пульта находятся USB-порт, там же расположен разъем для синхрокабеля.
Радиосинхронизатор устанавливается на стандартный горячий башмак, надежно фиксируется винтовым зажимом.
Характеристики:
- рабочий диапазон - 2,4 ГГц
- поддерживаемая скорость синхронизации - до 1/8000 с
- дальность действия - до 100 м
- каналы - 8
- группы ведомых вспышек - до 3 на одном канале
- стробоскопическая вспышка - до 20 вспышек частотой до 30 Гц
- источник питания - 2 элемента формата AA (приобретаются отдельно)
- размер - 90х56х40 мм
- вес - 78 г (без элементов питания)