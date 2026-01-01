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Falcon Eyes QL-500BW v2.0 галогенный осветитель
Falcon Eyes QL-500BW v2.0 галогенный осветитель
Falcon Eyes QL-500BW v2.0 галогенный осветитель
Falcon Eyes QL-500BW v2.0 галогенный осветитель
Falcon Eyes QL-500BW v2.0 галогенный осветитель
Falcon Eyes QL-500BW v2.0 галогенный осветитель

Falcon Eyes QL-500BW v2.0 галогенный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4737

Галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW v2.0.

Моноблок с байонетом Bowens, лампа THL-500-2 (500 Вт, 3000-3200К, CRI≈100). Имеет цифровой дисплей, плавную регулировку мощности, активную вентиляцию, систему защиты от перегрева.

Описание

В осветителе используется галогенная лампа THL-500-2 (входит в комплект) с цоколем G9.5 и цветовой температурой 3000–3200 К. Защиту галогенной лампы осуществляет колба-колпак из жаростойкого кварцевого стекла с перфорацией для отвода тепла. Благодаря хорошей прозрачности кварцевого стекла, свет проходящий через колбу, практически не поглощается и не изменяет свой спектральный состав. На время транспортировки поверх кварцевой колбы устанавливается защитный пластиковый колпак, надежно закрепляемый в байонете.

На задней стороне осветителя находится панель управления с цифровым дисплеем, справа от которого расположен диммер-регулятор, а слева, трехпозиционный (PROR/OFF/100%) тумблер переключения режимов работы осветителя. Ниже находится сетевое гнездо подключения кабеля питания и тумблер питания.

  • PROR - режим плавного бесступенчатого изменения мощности вращением диммера-регулятора. Значения настройки мощности от 10 до 100% отображаются на цифровом дисплее.
  • Режим "100%" предназначен для быстрого переключения на полную мощность.
  • Режим OFF - отключение лампы при работающем вентиляторе, используется для скорейшего охлаждения и продлевает срок службы лампы. 

Система охлаждения автоматическая. Представляет собой мощный вентилятор и электронный блок управления. При работе осветителя система управления непрерывно контролирует температуру внутри корпуса. Во время длительной съемки по достижению предельного значения температуры включается предупредительный световой сигнал индикатора перегрева, находящегося над панелью управления. При этом галогенная лампа отключается, а вентилятор продолжает работать для охлаждения прибора.

Эргономичный металлический корпус осветителя имеет ребристую форму и ряды перфорации для эффективного теплоотведения. Над панелью управления находится рукоятка для переноски устройства и регулировки угла наклона осветителя.

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом-адаптером 5/8" (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна, расположенного внизу корпуса. Угол наклона осветителя регулируется бесступенчато, а выбранное положение надежно фиксируется металлическим винтом с удобной зажимной вращающейся рукояткой.

Характеристики:

  • мощность - 500 Вт
  • регулировка мощности - плавная бесступенчатая 10-100 проц.
  • цветовая температура - 3000-3200 К
  • индекс цветопередачи CRI - ≈ 100
  • система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
  • байонет - Bowens
  • материал корпуса - металл, пластик
  • отверстие для установки на шпигот - 5/8”
  • размеры с ручкой и кронштейном - 33х27х13,5 см
  • вес - 1,78 кг
  • размеры упаковки - 34х23,5х18 см
  • вес с упаковкой - 2,46 кг

Комплектация

  • Осветитель галогенный QL-500BW v2.0.
  • Лампа галогенная THL-500-2.
  • Защитный колпак пластиковый.
  • Защитный колпак стеклянный кварцевый.
  • Сетевой кабель.

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