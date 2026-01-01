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GreenBean LightBag 50 сумка для студийного оборудования

GreenBean LightBag 50 сумка для студийного оборудования

GreenBean
Артикул: MTG-2739

GreenBean LightBag 50 сумка для студийного оборудования.  Предназначена для хранения и транспортировки студийных светодиодных моноблоков с аксессуарами. При минимальных внешних размерах 53х31х23 см, LightBag 50 отличается большой вместимостью и выдерживает нагрузку до 14 кг. 

Описание

Внутренний объем может быть разделен на четыре секции тремя съемными стенками на липучках для прочной фиксации самого оборудования и аксессуаров. Крышка сумки имеет регулируемые фиксаторы наклона, также она оснащена сетчатым карманом на молнии для мелких аксессуаров.

Для комфортного пользования в уличных и студийных условиях на внешнем дне сумки предусмотрены пластиковые полозья высотой 17 мм, которые защищают ткань корпуса от загрязнения. Удобство транспортировки обеспечено за счет двух ручек с фиксатором и съемного ремня на металлической фурнитуре.

На крышке сумки расположены липучки, которые позволят надежно зафиксировать дополнительное оборудование (например, штатив или небольшую стойку). Там же расположен карман для бирки: подписанная сумка не потеряется среди чужого инвентаря.

Прочная жесткая сумка-органайзер LightBag 50 выполнена из водостойкого полиэстера, что обеспечивает сохранность оборудования даже в неблагоприятных условиях эксплуатации. Жесткость боковым стенкам придает внутренний пластиковый каркас.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 14 кг
  • Внутренние габариты - 50x28x19 см
  • Материал сумки - водостойкий полиэстер
  • Полозья, ремень, липучки
  • Вес сумки 2,45 кг

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