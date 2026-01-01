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Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс
Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс

Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс

Fotokvant
Артикул: DAN-7508

Стопорный винт Fotokvant TRB-01 с резиновыми отбойниками. Стопорный винт применяется для ограничения хода каретки в рельсе и избежания вылета пантографа с осветительным оборудованием. Либо для ограничения хода поперечной рельсы и предотвращения повреждения стен. Гайка с нейлоновой вставкой (самоконтрящаяся) - 6 мм. В комплекте две резиновые армированные втулки. Размер - 30х6 мм.

Описание

Fotokvant TRB-01 – стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельсовых систем

Fotokvant TRB-01 (артикул NVF-6431) – это стопорный винт с резиновыми отбойниками, предназначенный для ограничения хода каретки в рельсах потолочных систем подвеса. Он предотвращает вылет пантографа с осветительным оборудованием за пределы рельса, а также ограничивает движение поперечных рельс, защищая стены от повреждений.

Изделие оснащено самоконтрящейся гайкой с нейлоновой вставкой (6 мм), которая обеспечивает надёжную фиксацию и предотвращает самооткручивание при вибрациях. В комплекте поставляются две резиновые армированные втулки, которые смягчают удар при столкновении каретки с ограничителем. Это обязательный элемент безопасности для любой студийной рельсовой системы.

Назначение и применение

  • Ограничение хода каретки: предотвращает вылет пантографа за пределы рельса.
  • Защита стен: ограничивает движение поперечных рельс, предотвращая повреждения.
  • Безопасность оборудования: защищает осветительные приборы от падения.
  • Использование в рельсовых системах: подходит для систем Fotokvant, Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST.

Ключевые особенности

  • Самоконтрящаяся гайка (6 мм): надёжная фиксация, предотвращает самооткручивание.
  • Резиновые армированные втулки в комплекте (2 шт.): смягчают удар при столкновении.
  • Предотвращение вылета пантографа: защищает оборудование от падения.
  • Защита стен: ограничивает движение рельс, предотвращая повреждения.
  • Универсальность: совместим с основными рельсовыми системами.

Технические характеристики

  • Тип: стопорный винт для рельсовых систем
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: TRB-01
  • Размер гайки: 6 мм (самоконтрящаяся, с нейлоновой вставкой)
  • Комплектация: 2 резиновые армированные втулки
  • Применение: ограничение хода каретки и поперечных рельс

Как использовать стопорный винт

  1. Установка: закрепите стопорный винт на рельсе в нужном месте.
  2. Фиксация: затяните гайку для надёжной фиксации.
  3. Резиновые отбойники: установите резиновые втулки для смягчения ударов.
  4. Проверка: убедитесь, что каретка останавливается в нужном положении.

Преимущества использования

  • Безопасность: предотвращает падение оборудования.
  • Надёжность: самоконтрящаяся гайка обеспечивает долговечную фиксацию.
  • Защита: резиновые отбойники смягчают удары и защищают конструкцию.
  • Универсальность: подходит для большинства рельсовых систем.

Совместимость с аксессуарами

  • Рельсы: Fotokvant TRR-01, TRR-03, TRR-05, TRR-06.
  • Каретки: одинарные и двойные каретки Fotokvant.
  • Пантографы: Fotokvant TRP-02.

Уход и хранение

  • Храните винт в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Периодически проверяйте надёжность затяжки гайки.
  • При необходимости заменяйте резиновые втулки.

Комплектация

В стандартную поставку входит стопорный винт Fotokvant TRB-01 с резиновыми отбойниками.

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