Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс

Fotokvant TRB-01 – стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельсовых систем
Fotokvant TRB-01 (артикул NVF-6431) – это стопорный винт с резиновыми отбойниками, предназначенный для ограничения хода каретки в рельсах потолочных систем подвеса. Он предотвращает вылет пантографа с осветительным оборудованием за пределы рельса, а также ограничивает движение поперечных рельс, защищая стены от повреждений.
Изделие оснащено самоконтрящейся гайкой с нейлоновой вставкой (6 мм), которая обеспечивает надёжную фиксацию и предотвращает самооткручивание при вибрациях. В комплекте поставляются две резиновые армированные втулки, которые смягчают удар при столкновении каретки с ограничителем. Это обязательный элемент безопасности для любой студийной рельсовой системы.
Назначение и применение
- Ограничение хода каретки: предотвращает вылет пантографа за пределы рельса.
- Защита стен: ограничивает движение поперечных рельс, предотвращая повреждения.
- Безопасность оборудования: защищает осветительные приборы от падения.
- Использование в рельсовых системах: подходит для систем Fotokvant, Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST.
Ключевые особенности
- Самоконтрящаяся гайка (6 мм): надёжная фиксация, предотвращает самооткручивание.
- Резиновые армированные втулки в комплекте (2 шт.): смягчают удар при столкновении.
- Предотвращение вылета пантографа: защищает оборудование от падения.
- Защита стен: ограничивает движение рельс, предотвращая повреждения.
- Универсальность: совместим с основными рельсовыми системами.
Технические характеристики
- Тип: стопорный винт для рельсовых систем
- Бренд: Fotokvant
- Модель: TRB-01
- Размер гайки: 6 мм (самоконтрящаяся, с нейлоновой вставкой)
- Комплектация: 2 резиновые армированные втулки
- Применение: ограничение хода каретки и поперечных рельс
Как использовать стопорный винт
- Установка: закрепите стопорный винт на рельсе в нужном месте.
- Фиксация: затяните гайку для надёжной фиксации.
- Резиновые отбойники: установите резиновые втулки для смягчения ударов.
- Проверка: убедитесь, что каретка останавливается в нужном положении.
Преимущества использования
- Безопасность: предотвращает падение оборудования.
- Надёжность: самоконтрящаяся гайка обеспечивает долговечную фиксацию.
- Защита: резиновые отбойники смягчают удары и защищают конструкцию.
- Универсальность: подходит для большинства рельсовых систем.
Совместимость с аксессуарами
- Рельсы: Fotokvant TRR-01, TRR-03, TRR-05, TRR-06.
- Каретки: одинарные и двойные каретки Fotokvant.
- Пантографы: Fotokvant TRP-02.
Уход и хранение
- Храните винт в сухом месте, защищённом от влаги.
- Периодически проверяйте надёжность затяжки гайки.
- При необходимости заменяйте резиновые втулки.