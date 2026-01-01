Fotokvant TRB-01 стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельс

Описание

Fotokvant TRB-01 – стопорный винт с резиновыми отбойниками для рельсовых систем

Fotokvant TRB-01 (артикул NVF-6431) – это стопорный винт с резиновыми отбойниками, предназначенный для ограничения хода каретки в рельсах потолочных систем подвеса. Он предотвращает вылет пантографа с осветительным оборудованием за пределы рельса, а также ограничивает движение поперечных рельс, защищая стены от повреждений.

Изделие оснащено самоконтрящейся гайкой с нейлоновой вставкой (6 мм), которая обеспечивает надёжную фиксацию и предотвращает самооткручивание при вибрациях. В комплекте поставляются две резиновые армированные втулки, которые смягчают удар при столкновении каретки с ограничителем. Это обязательный элемент безопасности для любой студийной рельсовой системы.

Назначение и применение

Ограничение хода каретки: предотвращает вылет пантографа за пределы рельса.

предотвращает вылет пантографа за пределы рельса. Защита стен: ограничивает движение поперечных рельс, предотвращая повреждения.

ограничивает движение поперечных рельс, предотвращая повреждения. Безопасность оборудования: защищает осветительные приборы от падения.

защищает осветительные приборы от падения. Использование в рельсовых системах: подходит для систем Fotokvant, Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST.

Ключевые особенности

Самоконтрящаяся гайка (6 мм): надёжная фиксация, предотвращает самооткручивание.

надёжная фиксация, предотвращает самооткручивание. Резиновые армированные втулки в комплекте (2 шт.): смягчают удар при столкновении.

смягчают удар при столкновении. Предотвращение вылета пантографа: защищает оборудование от падения.

защищает оборудование от падения. Защита стен: ограничивает движение рельс, предотвращая повреждения.

ограничивает движение рельс, предотвращая повреждения. Универсальность: совместим с основными рельсовыми системами.

Технические характеристики

Тип: стопорный винт для рельсовых систем

стопорный винт для рельсовых систем Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: TRB-01

TRB-01 Размер гайки: 6 мм (самоконтрящаяся, с нейлоновой вставкой)

6 мм (самоконтрящаяся, с нейлоновой вставкой) Комплектация: 2 резиновые армированные втулки

2 резиновые армированные втулки Применение: ограничение хода каретки и поперечных рельс

Как использовать стопорный винт

Установка: закрепите стопорный винт на рельсе в нужном месте. Фиксация: затяните гайку для надёжной фиксации. Резиновые отбойники: установите резиновые втулки для смягчения ударов. Проверка: убедитесь, что каретка останавливается в нужном положении.

Преимущества использования

Безопасность: предотвращает падение оборудования.

предотвращает падение оборудования. Надёжность: самоконтрящаяся гайка обеспечивает долговечную фиксацию.

самоконтрящаяся гайка обеспечивает долговечную фиксацию. Защита: резиновые отбойники смягчают удары и защищают конструкцию.

резиновые отбойники смягчают удары и защищают конструкцию. Универсальность: подходит для большинства рельсовых систем.

Совместимость с аксессуарами

Рельсы: Fotokvant TRR-01, TRR-03, TRR-05, TRR-06.

Fotokvant TRR-01, TRR-03, TRR-05, TRR-06. Каретки: одинарные и двойные каретки Fotokvant.

одинарные и двойные каретки Fotokvant. Пантографы: Fotokvant TRP-02.

Уход и хранение