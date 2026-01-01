SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор

Характеристики:
- Вид NP-F970
- Емкость 10500мАч
- Тип Li-ion
- Напряжение 7,2 В
- Энергия аккумулятора 76,3 Втч
- Мощность (макс.) 20 Вт
- Вход 8,4В (макс.)
- Вход Type-C 5В/3А, 9В/2.2А, 12В/1.7А
- Размер 52.3 × 38.8 × 22.7 мм
- Вес 338 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Литий-ионный аккумулятор стандарта NP-F970. Емкость 10500 мА*ч. Оснащен разъемом USB-C (можно заряжать от ноутбука, внешнего аккумулятора или сетевого адаптера) и выходом USB-A (в качестве блока питания). На корпусе расположен светодиодный индикатор заряда батареи.
Характеристики:
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