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SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор
SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор
SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор
SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор
SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор
SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор
SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор
SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор

SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор

SmallRig
Артикул: OLE-2832

Литий-ионный аккумулятор стандарта NP-F970. Емкость 10500 мА*ч. Оснащен разъемом USB-C (можно заряжать от ноутбука, внешнего аккумулятора или сетевого адаптера) и выходом USB-A (в качестве блока питания). На корпусе расположен светодиодный индикатор заряда батареи.

Описание

Характеристики:

  • Вид NP-F970
  • Емкость 10500мАч
  • Тип Li-ion
  • Напряжение 7,2 В
  • Энергия аккумулятора 76,3 Втч
  • Мощность (макс.) 20 Вт
  • Вход 8,4В (макс.)
  • Вход Type-C 5В/3А, 9В/2.2А, 12В/1.7А
  • Размер 52.3 × 38.8 × 22.7 мм
  • Вес 338 гр

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