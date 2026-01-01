images
images
images
images
images
images
Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м
Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м
Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м
Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м
Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м
Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м

Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м

Fotokvant
Артикул: NVF-006

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-04 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 4 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 6,0 кг.

Описание

Fotokvant TRR-04 рельс для потолочной системы длиной 4 м

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Арт. FTR-761
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (27-12) Thunder Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Арт. NVF-009
Fotokvant TRD-01 каретка одинарная с тормозом
Наличие
более 10 шт

Каретка одинарная Fotokvant (1098-1) необходима для подвесной установки студийного света.

Применяется для подвешивания осветительного прибора и передвижения его по рельсам. С помощью одинарной каретки монтируются легкие устройства к подвесной потолочной системе.  Вес - 0,2 кг. Внимание! Производитель может изменить внешний вид товара, без изменения функционала!

1 810 ₽
В корзину
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Арт. NVF-008
Fotokvant TRR-06 рельс для потолочной системы длиной 6 м
Наличие
более 10 шт

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-06 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 6 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 9,0 кг.

13 990 ₽
В корзину
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Арт. FTR-750
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Арт. NVF-001
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Наличие
более 10 шт

Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.

11 470 ₽
В корзину
SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор
SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор
SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор
Арт. OLE-2832
SmallRig 4267 NP-F970 Type-C PD аккумулятор
Наличие
в наличии 4-10 шт

Литий-ионный аккумулятор стандарта NP-F970. Емкость 10500 мА*ч. Оснащен разъемом USB-C (можно заряжать от ноутбука, внешнего аккумулятора или сетевого адаптера) и выходом USB-A (в качестве блока питания). На корпусе расположен светодиодный индикатор заряда батареи.

7 390 ₽
В корзину
FST SC-01 клипса
Арт. DAN-0282
FST SC-01 клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.

280 ₽
В корзину
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Арт. DAN-1125
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.

Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.

310 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
ФОТОФОРУМ 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть 1
ФОТОФОРУМ 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть 1
Портретная съемка дома
Портретная съемка дома
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.