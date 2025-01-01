Fujimi NP-F960/F970 литий-ионный аккумулятор для Sony

Grifon CL-35M – крепление-зажим с адаптером.
Используется для монтажа студийного оборудования на трубы диаметром до 38 мм. Оборудован алюминиевым адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 350 грамм.
Fujimi NP-F960/F970 – современный и компактный аккумулятор, который обеспечивает длительное время технику практически в любых условиях.
Литиевый аккумулятор быстро заряжается и рассчитан на продолжительную работу. У аккумулятора отсутствует эффект памяти, благодаря этому батарея восстанавливает работоспособность даже после полной разрядки. Вес - 300 г.
Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant CL-M100 – студийная прищепка, предназначена для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на стол для фотосъемки.
Fujimi FJ-UNC-FM500 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
