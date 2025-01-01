images
Fujimi NP-F960/F970 литий-ионный аккумулятор для Sony

Fujimi
Артикул: NVF-2305

Fujimi NP-F960/F970 – современный и компактный аккумулятор, который обеспечивает длительное время технику практически в любых условиях.

Литиевый аккумулятор быстро заряжается и рассчитан на продолжительную работу. У аккумулятора отсутствует эффект памяти, благодаря этому батарея восстанавливает работоспособность даже после полной разрядки. Вес - 300 г.

Описание

