Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта

Кронштейн изготовлен из металла. Вес составляет 705 грамм, а длина – 14 см. Диаметр отверстия для крепления зонта – 7 мм. Зонт фиксируется в отверстии зажимным винтом. Для крепления оборудования и самого кронштейна на стойку предусмотрены съемные адаптеры с резьбой 1/4 и 3/8". Максимальная нагрузка - 1,5 кг
Фотобокс Fotokvant BOX-80LED c LED освещением, размер - 80x80х80 см.
Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.