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Хит
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта

Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта

Fotokvant
Артикул: NVF-9208

Fotokvant RFLH-04 – трехколенный кронштейн с держателем для зонта.

Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку и зонт. Изгибая сегменты кронштейна можно выставить оптимальный для подсветки угол наклона. 

Описание

Кронштейн изготовлен из металла. Вес составляет 705 грамм, а длина – 14 см. Диаметр отверстия для крепления зонта – 7 мм. Зонт фиксируется в отверстии зажимным винтом. Для крепления оборудования и самого кронштейна на стойку предусмотрены съемные адаптеры с резьбой 1/4 и 3/8". Максимальная нагрузка - 1,5 кг

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