Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта

Арт. NVF-9313

Fotokvant RCL-S4 - зажим пластиковый с шаровой головкой и креплением для GoPro.

Компактный пластиковый зажим, с помощью которого можно укрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика и алюминия. Диапазон обхвата зажима 20-45 мм.

