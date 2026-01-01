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Phottix 92310 Light Stand Bag M90 сумка для стоек
Phottix 92310 Light Stand Bag M90 сумка для стоек
Phottix 92310 Light Stand Bag M90 сумка для стоек
Phottix 92310 Light Stand Bag M90 сумка для стоек

Phottix 92310 Light Stand Bag M90 сумка для стоек

Phottix
Артикул: DAN-5603

Сумка Phottix (92310) Light Stand Bag M90 для стоек.

Сумка для стоек, изготовленная из полиэстера ПВХ 900D. Открывается сверху, фиксируется стяжками с замками. В сумку помещается любая компактная стойка, которая складывается до 91 см или меньше. Размер - 21x92 см.

Описание

Phottix 92310 Light Stand Bag M90 сумка для стоек

Комплектация

  • Сумка Light Stand Bag M90.

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