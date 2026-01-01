Phottix 92310 Light Stand Bag M90 сумка для стоек

Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO для студийного оборудования.
Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 100х20х20 см. Вес - 1,06 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка Phottix (92310) Light Stand Bag M90 для стоек.
Сумка для стоек, изготовленная из полиэстера ПВХ 900D. Открывается сверху, фиксируется стяжками с замками. В сумку помещается любая компактная стойка, которая складывается до 91 см или меньше. Размер - 21x92 см.
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Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO для студийного оборудования.
Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 100х20х20 см. Вес - 1,06 кг.
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