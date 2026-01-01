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Fotokvant M6 вороток гайка звездообразная М6
Fotokvant M6 вороток гайка звездообразная М6
Fotokvant M6 вороток гайка звездообразная М6

Fotokvant M6 вороток гайка звездообразная М6

Fotokvant
Артикул: DAN-5456

Вороток звездообразный Fotokvant M6 для студийного оборудования.

Вороток изготовлен из технополимера и имеет запрессованную латунную гайку со стандартной резьбой M6. Служит для фиксации студийного оборудования.

Описание

Fotokvant M6 вороток гайка звездообразная М6

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