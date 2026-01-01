Fotokvant M6 вороток гайка звездообразная М6

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Вороток звездообразный Fotokvant M6 для студийного оборудования.
Вороток изготовлен из технополимера и имеет запрессованную латунную гайку со стандартной резьбой M6. Служит для фиксации студийного оборудования.
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Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
Вороток звездообразный Fotokvant M8 для студийного оборудования.
Вороток изготовлен из технополимера и имеет запрессованную латунную гайку со стандартной резьбой M8. Служит для фиксации студийного оборудования.
Звездообразный винт Fotokvant M6-S для студийного оборудования.
Винт со стандартной резьбой М6 и звездообразной головкой для крепления студийного оборудования. Звездообразная форма головки дает возможность комфортно и с достаточным усилием зажать винт рукой, не применяя специальных ключей. Винт - металлический, головка выполнена из технополимера. Длина резьбовой части - 25 мм.
Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Звездообразный винт Fotokvant M8-S для студийного оборудования.
Винт со стандартной резьбой М8 и звездообразной головкой для крепления студийного оборудования. Звездообразная форма головки дает возможность комфортно и с достаточным усилием зажать винт рукой, не применяя специальных ключей. Винт - металлический, головка выполнена из технополимера. Длина резьбовой части - 25 мм.
Фон пластиковый Wansen PB-1220 белый, размер - 1,2х2 м.
Двусторонний, пластиковый, фон белого цвета. Одна сторона матовая, другая - глянцевая. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.