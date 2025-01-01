Manfrotto MB MBAG80PN Tripod bag чехол для штатива 80 см

Описание

Сумка закрывается на молнию, которая располагается по всей длине, захватывая и верхнюю часть. Специально продуманная и сконструированная верхняя часть сумки Thermoform защищает голову штатива от повреждения во время транспортировки. Переноска может быть осуществлена за счет плечевого ремня.

Характеристики:

внутренний диаметр основания, см – 18

внутренний диаметр верхушки, см – 21

внутренняя длина основного отсека, см – 76

внешняя длина, см – 80

внешний диаметр основания, см – 17 см

внешний диаметр верхушки, см – 23

вес, кг – 0,63