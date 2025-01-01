Manfrotto MB MBAG80PN Tripod bag чехол для штатива 80 см

Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag– мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 80 см длиной.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MBAG80PN Tripod bag мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня. Для штативов до 80 см длиной.
Сумка закрывается на молнию, которая располагается по всей длине, захватывая и верхнюю часть. Специально продуманная и сконструированная верхняя часть сумки Thermoform защищает голову штатива от повреждения во время транспортировки. Переноска может быть осуществлена за счет плечевого ремня.
Характеристики:
внутренний диаметр основания, см – 18
внутренний диаметр верхушки, см – 21
внутренняя длина основного отсека, см – 76
внешняя длина, см – 80
внешний диаметр основания, см – 17 см
внешний диаметр верхушки, см – 23
вес, кг – 0,63
Manfrotto 088 – специальный адаптер-переходник с внутренней резьбой на 1/4 дюйма и внешней на 3/8 дюйма. Подходит для установки на легкие стойки и штативы с верхним винтом 1/4 дюйма осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.
Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.
Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов.
Сумка Tenba Tripack T7010 для стоек.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 70 дюймов. Внешние размеры - 25x25x178 см. Внутренние размеры - 24,5x24,5x177,5 см. Вес - 1,36 кг. Цвет - черный.
Wansen
