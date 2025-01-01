images
Manfrotto MB MBAG80PN Tripod bag чехол для штатива 80 см
Артикул: NVF-1646

Manfrotto MBAG80PN Tripod bag мягкая сумка для хранения и транспортировки штатива. Асимметричная коническая форма позволяет упаковывать штатив вместе с установленной головой. Ножки помещаются в более узкой части сумки. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня. Для штативов до 80 см длиной.

Описание

Сумка закрывается на молнию, которая располагается по всей длине, захватывая и верхнюю часть. Специально продуманная и сконструированная верхняя часть сумки Thermoform защищает голову штатива от повреждения во время транспортировки. Переноска может быть осуществлена за счет  плечевого ремня.

Характеристики:

внутренний диаметр основания, см – 18
внутренний диаметр верхушки, см – 21
внутренняя длина основного отсека, см – 76
внешняя длина, см – 80
внешний диаметр основания, см – 17 см
внешний диаметр верхушки, см – 23
вес, кг – 0,63

С этим товаром покупают

Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag чехол для штатива малый 80 см
Арт. NVF-1649
Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag чехол для штатива малый 80 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag– мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 80 см длиной.

11 390 ₽
В корзину
Manfrotto 088 адаптер 3/8&quot; и 1/4&quot;
Арт. OLE-0568
Manfrotto 088 адаптер 3/8" и 1/4"
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 088 – специальный адаптер-переходник с внутренней резьбой на 1/4 дюйма и внешней на 3/8 дюйма. Подходит для установки на легкие стойки и штативы с верхним винтом 1/4 дюйма осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма. Изготовлен из латуни.

990 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-11 винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-11 винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма
Арт. NVF-6337
Fotokvant FLH-11 винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.

Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов. 

460 ₽
В корзину
Tenba (634-512) Tripack T7010 сумка для стоек
Tenba (634-512) Tripack T7010 сумка для стоек
Арт. DAN-5291
Tenba (634-512) Tripack T7010 сумка для стоек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Сумка Tenba Tripack T7010 для стоек.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 70 дюймов. Внешние размеры - 25x25x178 см. Внутренние размеры - 24,5x24,5x177,5 см. Вес - 1,36 кг. Цвет - черный.

10 700 ₽
В корзину

Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Distorting Grid
Distorting Grid
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
