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KUPO KSB-036 KUPO Snap Stand Bag (Large) чехол для стоек/штативов
KUPO KSB-036 KUPO Snap Stand Bag (Large) чехол для стоек/штативов

KUPO KSB-036 KUPO Snap Stand Bag (Large) чехол для стоек/штативов

Kupo
Артикул: OLE-1641

KUPO KSB-036 KUPO Snap Stand Bag (Large) чехол для стоек/штативов 

Сумка для стоек/штативов из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с регулируемым широким наплечным ремнем.
Оснащена дополнительными ручками для удобной переноски. Прочная двойная застежка-молния на широком клапане обеспечивает максимальный комфорт при укладывании/извлечении оборудования. Вместимость до 3 стоек KUPO Snap Stand высотой до 107 см.

Описание

Характеристики:

  • Внутренний размер: 110 х 20 х 20 см
  • Вес 0,544 кг

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