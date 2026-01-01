Характеристики:
- Внутренний размер: 110 х 20 х 20 см
- Вес 0,544 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KSB-036 KUPO Snap Stand Bag (Large) чехол для стоек/штативов
Сумка для стоек/штативов из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с регулируемым широким наплечным ремнем.
Оснащена дополнительными ручками для удобной переноски. Прочная двойная застежка-молния на широком клапане обеспечивает максимальный комфорт при укладывании/извлечении оборудования. Вместимость до 3 стоек KUPO Snap Stand высотой до 107 см.
Характеристики:
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