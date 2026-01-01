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Tenba (637-754) Axis v2 Tactical Backpack 20 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-754) Axis v2 Tactical Backpack 20 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-754) Axis v2 Tactical Backpack 20 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-754) Axis v2 Tactical Backpack 20 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-754) Axis v2 Tactical Backpack 20 Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-754) Axis v2 Tactical Backpack 20 Black рюкзак для фототехники

Tenba (637-754) Axis v2 Tactical Backpack 20 Black рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-9793

Рюкзак объемом 20 литров вмещает 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры, 5-7 объективов до 300 мм, ноутбук 13 дюймов. Подходит для DJI Mavic 3 и аналогичных по размеру дронов.

Описание

  • Гидрофобный нейлон 420D Helix (снаружи)
  • Rip-stop нейлон (внутри)
  • Трикотаж высокой плотности 300 г/м (внутри)
  • Молнии YKK
  • Усиленные швы


    Технические характеристики:

  • Внешний размер, см – 50х30х22
  • Внутренний размер, см – 44х28х14
  • Отделение для планшета, см – 37х23х2
  • Вес, кг – 1,8

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