Tenba (637-754) Axis v2 Tactical Backpack 20 Black рюкзак для фототехники

Арт. DAN-5229

Рюкзак Tenba Roadie Backpack 20 для фототехники.

Рюкзак предназначен для двух беззеркальных или зеркальных камер, 6-8 объективов до 400 мм или кинокамеры Canon, RED, Sony с 3-5 объективами, наушников, диктофона, микрофона, штатива и ноутбука до 17 дюймов. Также подходит DJI Mavic и других компактных дронов. Внешний размер - 51х36х24 см. Внутренний размер - 41х30х17 см. Отделение для ноутбука - 48х30х2 см. Вес - 2,8 кг. Цвет - черный.