Tenba (637-754) Axis v2 Tactical Backpack 20 Black рюкзак для фототехники

- Гидрофобный нейлон 420D Helix (снаружи)
- Rip-stop нейлон (внутри)
- Трикотаж высокой плотности 300 г/м (внутри)
- Молнии YKK
- Усиленные швы
Технические характеристики:
- Внешний размер, см – 50х30х22
- Внутренний размер, см – 44х28х14
- Отделение для планшета, см – 37х23х2
- Вес, кг – 1,8
Tenba Tools Soft Lens Pouch 15x11 см (636-353) чехол мягкий для объектива. Мягкий чехол из неопрена Soft Lens Pouch предохранит объектив от царапин, потертостей и случайных ударов при ношении. Подходит для объективов среднего размера, таких как 24-70/2.8.