images
Manfrotto MB LBAG110 чехол для стоек 110 см

Manfrotto MB LBAG110 чехол для стоек 110 см

Manfrotto
Артикул: OLE-0758

Manfrotto LBAG110 – удобный и прочный чехол длиной 110 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1004 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х110х16, внутренние, см – 11х108х16.

Описание

Manfrotto MB LBAG110 чехол для стоек 110 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 100x150 см
Арт. DAN-0175
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 100x150 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST RD051 – светоотражатель 5 в 1.

Модель имеет размеры 100х150 см. RD051 может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, золотой и на просвет. Вес - 1,7 кг.

2 650 ₽
В корзину
Savage (18-12) Evergreen фон бумажный 2,7x11 м темно-зеленый
Savage (18-12) Evergreen фон бумажный 2,7x11 м темно-зеленый
Savage (18-12) Evergreen фон бумажный 2,7x11 м темно-зеленый
Арт. FTR-728
Savage (18-12) Evergreen фон бумажный 2,7x11 м темно-зеленый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

9 790 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes URK-32TWB зонт-отражатель 70 см
Falcon Eyes URK-32TWB зонт-отражатель 70 см
Falcon Eyes URK-32TWB зонт-отражатель 70 см
Арт. NVF-6454
Falcon Eyes URK-32TWB зонт-отражатель 70 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes URK-32TWB – комбинированный зонт-отражатель, диаметр 70 см, просветный/белый отражающий.

-15 %1 890 ₽
1 600 ₽
В корзину
DGTape MATT Gaffa Tape Silver тейп матовый серебро-серый 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1378
DGTape MATT Gaffa Tape Silver тейп матовый серебро-серый 48 мм x 50 м
Временно нет в наличии

DGTape Gaffa Tape Silver - тейп матовый серебро-серый, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - серебро-серый, матовый.

2 300 ₽
В корзину

Видео

Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
7 идей для творческой фотосъемки
7 идей для творческой фотосъемки
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера