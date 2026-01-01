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Tether Tools CUC15RT-ORG TetherPro USB-C to USB-C Right Angle 4.6m Orange кабель-удлинитель
Tether Tools CUC15RT-ORG TetherPro USB-C to USB-C Right Angle 4.6m Orange кабель-удлинитель

Tether Tools CUC15RT-ORG TetherPro USB-C to USB-C Right Angle 4.6m Orange кабель-удлинитель

Tether Tools
Артикул: OLE-3518

Кабель с разъемами USB-C - USB-C оранжевого цвета длиной 4,6 м, один разъем изогнут под прямым углом для удобства подключения. Скорость сигнала до 10 Гбит/с. Необходим для передачи видео и аудио сигнала между устройствами, обеспечивая высокое качество изображения и звука.

Описание

Характеристики:

  • Штекеры: USB-C - USB-C
  • Скорость сигнала до 10 Гбит/с
  • Макс. ток 3А
  • Материал медь
  • Длина: 4,6 м

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