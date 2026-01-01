Tether Tools CUC15RT-ORG TetherPro USB-C to USB-C Right Angle 4.6m Orange кабель-удлинитель

Характеристики:
- Штекеры: USB-C - USB-C
- Скорость сигнала до 10 Гбит/с
- Макс. ток 3А
- Материал медь
- Длина: 4,6 м
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель с разъемами USB-C - USB-C оранжевого цвета длиной 4,6 м, один разъем изогнут под прямым углом для удобства подключения. Скорость сигнала до 10 Гбит/с. Необходим для передачи видео и аудио сигнала между устройствами, обеспечивая высокое качество изображения и звука.
Характеристики:
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