Fotokvant MAC-08 адаптер 3,5 на 6,3 для микрофона или синхронизатора

Fotokvant АСь-3 black – классический стул режиссера, низкий.
Деревянный стул высотой 97 см. Максимальная нагрузка – 150 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant MAC-08 – переходник-адаптер с 6,3 мм (папа) на 3,5 мм (мама).
Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки – 1 шт.
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Fotokvant АСь-3 black – классический стул режиссера, низкий.
Деревянный стул высотой 97 см. Максимальная нагрузка – 150 кг.
Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
Sintez DF-B300 – двухвеерный генератор мыльных пузырей.
Мощное, профессиональное устройство для спецэффектов, будет незаменим в работе ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор прост в эксплуатации и имеет безопасную конструкцию. Управление ручное и дистанционное. Эфективная работа на площади 100 кв.м.
KUPO KSB-036 KUPO Snap Stand Bag (Large) чехол для стоек/штативов
Сумка для стоек/штативов из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с регулируемым широким наплечным ремнем.
Оснащена дополнительными ручками для удобной переноски. Прочная двойная застежка-молния на широком клапане обеспечивает максимальный комфорт при укладывании/извлечении оборудования. Вместимость до 3 стоек KUPO Snap Stand высотой до 107 см.
Novoflex A-UNI – адаптерное кольцо A-Mount для установки объективов на меха CASTBAL T/S.
Pixel PF-802/4.0M – комбинированный TTL-синхрошнур для Nikon. Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 4,0.
Chris James Loving Amber 176 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лососевый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.