Fotokvant MAC-08 адаптер 3,5 на 6,3 для микрофона или синхронизатора

Арт. NVF-8822

Sintez DF-B300 – двухвеерный генератор мыльных пузырей.

Мощное, профессиональное устройство для спецэффектов, будет незаменим в работе ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор прост в эксплуатации и имеет безопасную конструкцию. Управление ручное и дистанционное. Эфективная работа на площади 100 кв.м.