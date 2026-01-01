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Fotokvant MAC-08 адаптер 3,5 на 6,3 для микрофона или синхронизатора
Fotokvant MAC-08 адаптер 3,5 на 6,3 для микрофона или синхронизатора
Fotokvant MAC-08 адаптер 3,5 на 6,3 для микрофона или синхронизатора

Fotokvant MAC-08 адаптер 3,5 на 6,3 для микрофона или синхронизатора

Fotokvant
Артикул: NVF-8261

Fotokvant MAC-08 – переходник-адаптер с 6,3 мм (папа) на 3,5 мм (мама).

Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки – 1 шт.

Описание

Fotokvant MAC-08 адаптер 3,5 на 6,3 для микрофона или синхронизатора

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