Godox FLS8 насадка оптическая с линзой Френеля

Описание

Оптическая насадка Godox FLS8 с линзой Френеля формирует яркий равномерный луч чистого света, угол расхождения луча регулируется от 10° до 40°. Насадка предназначена для использования совместно с светодиодными студийными осветителями с байонетом Bowens*.

Размер насадки 246х246х121 мм.

Насадка с линзой Френеля FLS8 может изменять уровень освещенности (в пятне по оси прибора) в 19 раз. На внешней стороне собирающей линзы нанесены концентрические окружности, каждая из которых является миниатюрной кольцевой призмой, фокусирующей световой поток.

Угол рассеивания света оптической насадки FLS8 регулируется в диапазоне от 10° до 40°.

Благодаря плавной регулировке угла рассеивания можно получить сверхяркий узконаправленный или равномерный широкий распределенный световой поток.

Для безопасного хранения в комплект входит полужесткая сумка-кофр с двумя ручками для переноски. Кофр надежно закрывается на молнию и страхует оборудования от повреждения во время транспортировки.

Для управления световым потоком возможно приобретение дополнительных аксессуаров – на насадку можно установить шторки Godox LB-01 для FLS8. Шторки позволяют точно контролировать и избирательно ограничивать распространение светового луча.

*насадка FLS8 несовместима с осветителями M600D и M600Bi из-за особенностей их крепежных колец.