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-10 %
Godox FLS8 насадка оптическая с линзой Френеля
Godox FLS8 насадка оптическая с линзой Френеля
Godox FLS8 насадка оптическая с линзой Френеля
Godox FLS8 насадка оптическая с линзой Френеля

Godox FLS8 насадка оптическая с линзой Френеля

Godox
Артикул: DAN-9528

Насадка оптическая Godox FLS8 с линзой Френеля - формирует яркий пучок света с изменяемой плотностью светового потока до 19 раз, регулируемый угол падения луча от 10° до 40°, байонет Bowens, сумка-кофр в комплекте. 

Описание

Оптическая насадка Godox FLS8 с линзой Френеля формирует яркий равномерный луч чистого света, угол расхождения луча регулируется от 10° до 40°. Насадка предназначена для использования совместно с светодиодными студийными осветителями с байонетом Bowens*.

Размер насадки 246х246х121 мм.

Насадка с линзой Френеля FLS8 может изменять уровень освещенности (в пятне по оси прибора) в 19 раз. На внешней стороне собирающей линзы нанесены концентрические окружности, каждая из которых является миниатюрной кольцевой призмой, фокусирующей световой поток.

Угол рассеивания света оптической насадки FLS8 регулируется в диапазоне от 10° до 40°.

Благодаря плавной регулировке угла рассеивания можно получить сверхяркий узконаправленный или равномерный широкий распределенный световой поток.

Для безопасного хранения в комплект входит полужесткая сумка-кофр с двумя ручками для переноски. Кофр надежно закрывается на молнию и страхует оборудования от повреждения во время транспортировки.

Для управления световым потоком возможно приобретение дополнительных аксессуаров – на насадку можно установить шторки Godox LB-01 для FLS8. Шторки позволяют точно контролировать и избирательно ограничивать распространение светового луча.

*насадка FLS8 несовместима с осветителями M600D и M600Bi из-за особенностей их крепежных колец.

МодельGodox FLS8
БайонетBowens
СовместимостьVL и др. светодиодными осветителями (кроме Godox M600D и M600Bi)
Регулировка угла рассеивания10°-40°
Диапазон рабочих температур-10°C~40°C
Размер246х246х121 мм
Вес2 кг

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