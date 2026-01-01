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Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм

Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм

Kupo
Артикул: NVF-5552

Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three – колеса на студийные стойки с ножками диаметром 22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.

Описание

Характеристики:

  • Совместимые стойки: 135M/145M/169M/175M /191/194/195/198/198AC/ 226M/227MB/228/ 340/346M/360M/370M/380M/382M/390M
  • Диаметр 75 мм
  • Диаметр ножки для монтажа: 22 мм
  • Тормоз - есть
  • Комплект - 3 шт

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