Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм

Характеристики:
- Совместимые стойки: 135M/145M/169M/175M /191/194/195/198/198AC/ 226M/227MB/228/ 340/346M/360M/370M/380M/382M/390M
- Диаметр 75 мм
- Диаметр ножки для монтажа: 22 мм
- Тормоз - есть
- Комплект - 3 шт
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three – колеса на студийные стойки с ножками диаметром 22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.
Характеристики:
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