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Kupo 546M K stand-Junior boom stand стойка-журавль

Kupo 546M K stand-Junior boom stand стойка-журавль

Kupo
Артикул: NVF-9453

Kupo 546M K stand-Junior boom stand - стойка-журавль из хромированной стали.

Стойка имеет 3 колена и 4 секции. Диаметр секций - 45, 40, 35 и 30 мм. Материал - хромированная сталь.


Описание

Благодаря прочной конструкции из хромированной стали ножкам с квадратными наконечниками и прочному шарнирному хомуту, стойка представляет из себя наиболее устойчивую опору для осветительных приборов среднего размера с софтбоксом или зонтом. Эта стойка оснащена одной подвижной ножкой для выравнивания положения и стабилизации нагрузки при работе на неровной поверхности. 

В дополнение к функции стандартной стойки для осветительных приборов общего использования ее легко можно трансформировать в кронштейн-журавль, выдвинув центральную трубку из стойки и зажав под углом.

Характеристики:

  • минимальная рабочая высота (стрела горизонтально) - 152 см
  • максимальная рабочая высота (стрела горизонтально) - 244 см
  • максимальная рабочая высота (стрела вертикально) - 510 см
  • длина стрелы меняется от 153 см до 268 см
  • в сложенном виде - 166 см
  • диаметр ножек - 25 мм
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • вес - 16,1 кг

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