Kupo 546M K stand-Junior boom stand стойка-журавль

Благодаря прочной конструкции из хромированной стали ножкам с квадратными наконечниками и прочному шарнирному хомуту, стойка представляет из себя наиболее устойчивую опору для осветительных приборов среднего размера с софтбоксом или зонтом. Эта стойка оснащена одной подвижной ножкой для выравнивания положения и стабилизации нагрузки при работе на неровной поверхности.
В дополнение к функции стандартной стойки для осветительных приборов общего использования ее легко можно трансформировать в кронштейн-журавль, выдвинув центральную трубку из стойки и зажав под углом.
Характеристики:
- минимальная рабочая высота (стрела горизонтально) - 152 см
- максимальная рабочая высота (стрела горизонтально) - 244 см
- максимальная рабочая высота (стрела вертикально) - 510 см
- длина стрелы меняется от 153 см до 268 см
- в сложенном виде - 166 см
- диаметр ножек - 25 мм
- максимальная нагрузка - 8 кг
- вес - 16,1 кг