Kupo 546M K stand-Junior boom stand стойка-журавль

Описание

Благодаря прочной конструкции из хромированной стали ножкам с квадратными наконечниками и прочному шарнирному хомуту, стойка представляет из себя наиболее устойчивую опору для осветительных приборов среднего размера с софтбоксом или зонтом. Эта стойка оснащена одной подвижной ножкой для выравнивания положения и стабилизации нагрузки при работе на неровной поверхности.

В дополнение к функции стандартной стойки для осветительных приборов общего использования ее легко можно трансформировать в кронштейн-журавль, выдвинув центральную трубку из стойки и зажав под углом.

Характеристики: