Kupo KC080S DIA/ 80 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм

Характеристики:
- Совместимые стойки: 320M/330M
- Диаметр 75 мм
- Размер ножки для монтажа: 22х22 мм
- Тормоз - есть
- Максимальная нагрузка 1.52 кг
- Комплект - 3 шт
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KC080S DIA/ 80 mm Caster w/square adapter/set for three – колеса на студийные стойки с сечением ножек 22х22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.
Характеристики:
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