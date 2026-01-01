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Kupo KC080S DIA/ 80 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм

Kupo KC080S DIA/ 80 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм

Kupo
Артикул: NVF-5553

Kupo KC080S DIA/ 80 mm Caster w/square adapter/set for three – колеса на студийные стойки с сечением ножек 22х22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.

Описание

Характеристики:

  • Совместимые стойки: 320M/330M
  • Диаметр 75 мм
  • Размер ножки для монтажа: 22х22 мм
  • Тормоз - есть
  • Максимальная нагрузка 1.52 кг
  • Комплект - 3 шт

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