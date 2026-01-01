Falcon Eyes Phantom 800 HSS студийная вспышка

Надежный и удобный в работе моноблок, совместимый благодаря байонету Bowens с широким набором дополнительного оборудования и аксессуаров, позволяющих фотографу создавать необходимый эффект освещения. Мощность импульса 800 Дж.
Запуск студийных вспышек Phantom HSS может быть синхронизирован в трех режимах:
- при помощи встроенной беспроводной системы дистанционного управления 2,4Ггц
- оптической синхронизации (светоловушка)
- через синхроразъем (синхронизатор или синхрокабель приобретаются дополнительно)
Также для проверки срабатывания на панели управления вспышки присутствует кнопка «Тест».
Панель управления расположена на задней стороне корпуса и состоит всего из 4 многофункциональных кнопок меню и 3 горячих кнопок - уменьшения мощности, увеличения мощности вспышки и кнопка «Тест». Установленные значения параметров и выбранный режим отображаются на большом ярком дисплее.
Прибор оборудован встроенным модулем беспроводного управления 2,4Ггц. Радиосинхронизаторы Phantom Air HSS-C, Phantom Air HSS-N, Phantom Air HSS-S предназначены для работы с фотокамерами Canon, Nikon и Sony соответственно, в том числе в режиме быстрой синхронизации HSS/FP. С помощью пульта-синхронизатора можно дистанционно управлять запуском вспышки, управлять мощностью вспышки и пилотного света, задавать режимы работы, находясь на расстоянии до 40 метров от осветительного прибора.
Внимание! Пульты-радиосинхронизаторы Phantom Air HSS приобретаются дополнительно.
Прибор имеет обширную и гибкую настройку параметров.
Ручной режим М позволяет установить мощность импульса в диапазоне 8 стопов от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 стопа.
Вспышка автоматически поддерживает технологию HSS (High-Speed Sync)/ FP (fast pulse) при которой моноблок успевает сделать несколько импульсов, пока затвор фотоаппарата открыт.
Для высокоскоростной синхронизации также необходимо, чтобы и фотокамера поддерживала данный режим, что позволит снимать на коротких выдержках до 1/8000 секунды.
Высокоскоростная студийная вспышка обеспечивает сверхбыстрое время перезарядки от 0,2-2,5 сек в зависимости от заданной мощности и ультракороткую длительность импульса 1/720-1/6400 с, позволяющих запечатлеть все уникальные моменты.
Режим вспышки FP предназначен для непрерывной серийной съемки с выдержками до 1/250 (Canon, Nikon) или 1/160 (Sony). На минимальной мощности вспышка способна выдавать подряд до 20 импульсов. В этом режиме вспышка может синхронизироваться с фотоаппаратом при помощи беспроводной синхронизаци, оптической синхронизации или через синхрокабель.
Режим OFF позволяет отключать вспышку (импульс не срабатывает). Этот режим подойдет для тех случаев, когда яркий пилотный свет используется в качестве видеосвета. Чтоб избежать случайного срабатывания вспышки во время видеозаписи, импульсный источник света можно отключить.
Что немаловажно установленные параметры сохраняются в памяти вспышки автоматически и при следующем включении позволяют быстро вернуться к съемке.
Пилотный свет мощностью 30 Вт также имеет 4 рабочих режима:
- Fn-1 независимая яркость от 10 до 100% (с шагом 5%), в момент срабатывания вспышки не отключается.
- Fn-2 независимая яркость от 10 до 100% (с шагом 5%), в момент срабатывания вспышки отключается.
- Fn-3 яркость изменяется пропорционально мощности вспышки, в момент срабатывания вспышки не отключается.
- Fn-4 яркость изменяется пропорционально мощности вспышки, в момент срабатывания вспышки отключается.
Характеристики:
- мощность - 800 Дж
- цветовая температура - 5600 К
- регулировка мощности лампы пилотного света - есть
- световая ловушка - есть
- длительность импульса вспышки - 1/720-1/6400 с
- управление мощностью - 1/1-1/128 (с шагом 1/3), до 1/8000 c HSS
- время перезарядки - 0,2-2,5 с
- количество групп - 5 (A/B/C/D/E)
- количество каналов связи - 9 (1-9)
- дальность действия (приблиз.) - 40 м
- тип охлаждения - встроенный вентилятор, автоматическая защита
- крепление для зонта - есть
- размеры с защитным колпаком - 13х35 см
- вес - 2,7