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Falcon Eyes Phantom 800 HSS студийная вспышка
Falcon Eyes Phantom 800 HSS студийная вспышка
Falcon Eyes Phantom 800 HSS студийная вспышка
Falcon Eyes Phantom 800 HSS студийная вспышка

Falcon Eyes Phantom 800 HSS студийная вспышка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-7773

Студийная вспышка Falcon Eyes Phantom 800 HSS.

Студийная вспышка мощностью 800 Дж, регулировка мощности от полной до 1/128, длительность импульса до 1/8000 сек в режиме HSS. Время перезарядки 0,2-2,5 сек, цветовая температура 5600±200 К. Светодиодная лампа пилотного света 30 Вт. Возможность беспроводного управление (встроенный приемник). Внимание! Радиосинхронизатор приобретается дополнительно. Прибор имеет алюминиевый корпус и байонетное крепление Bowens. Вес - 2,7 кг.

Описание

Надежный и удобный в работе моноблок, совместимый благодаря байонету Bowens с широким набором дополнительного оборудования и аксессуаров, позволяющих фотографу создавать необходимый эффект освещения. Мощность импульса 800 Дж. 

Запуск студийных вспышек Phantom HSS может быть синхронизирован в трех режимах:

  • при помощи встроенной беспроводной системы дистанционного управления 2,4Ггц
  • оптической синхронизации (светоловушка)
  • через синхроразъем (синхронизатор или синхрокабель приобретаются дополнительно)

Также для проверки срабатывания на панели управления вспышки присутствует кнопка «Тест».

Панель управления расположена на задней стороне корпуса и состоит всего из 4 многофункциональных кнопок меню и 3 горячих кнопок - уменьшения мощности, увеличения мощности вспышки и кнопка «Тест». Установленные значения параметров и выбранный режим отображаются на большом ярком дисплее.

Прибор оборудован встроенным модулем беспроводного управления 2,4Ггц. Радиосинхронизаторы Phantom Air HSS-C, Phantom Air HSS-N, Phantom Air HSS-S предназначены для работы с фотокамерами Canon, Nikon и Sony соответственно, в том числе в режиме быстрой синхронизации HSS/FP. С помощью пульта-синхронизатора можно дистанционно управлять запуском вспышки, управлять мощностью вспышки и пилотного света, задавать режимы работы, находясь на расстоянии до 40 метров от осветительного прибора.

Внимание! Пульты-радиосинхронизаторы Phantom Air HSS приобретаются дополнительно.

Прибор имеет обширную и гибкую настройку параметров.

Ручной режим М позволяет установить мощность импульса в диапазоне 8 стопов от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 стопа.

Вспышка автоматически поддерживает технологию HSS (High-Speed Sync)/ FP (fast pulse) при которой моноблок успевает сделать несколько импульсов, пока затвор фотоаппарата открыт.

Для высокоскоростной синхронизации также необходимо, чтобы и фотокамера поддерживала данный режим, что позволит снимать на коротких выдержках до 1/8000 секунды.

Высокоскоростная студийная вспышка обеспечивает сверхбыстрое время перезарядки от 0,2-2,5 сек в зависимости от заданной мощности и ультракороткую длительность импульса 1/720-1/6400 с, позволяющих запечатлеть все уникальные моменты.

Режим вспышки FP предназначен для непрерывной серийной съемки с выдержками до 1/250 (Canon, Nikon) или 1/160 (Sony). На минимальной мощности вспышка способна выдавать подряд до 20 импульсов. В этом режиме вспышка может синхронизироваться с фотоаппаратом при помощи беспроводной синхронизаци, оптической синхронизации или через синхрокабель.

Режим OFF позволяет отключать вспышку (импульс не срабатывает). Этот режим подойдет для тех случаев, когда яркий пилотный свет используется в качестве видеосвета. Чтоб избежать случайного срабатывания вспышки во время видеозаписи, импульсный источник света можно отключить.

Что немаловажно установленные параметры сохраняются в памяти вспышки автоматически и при следующем включении позволяют быстро вернуться к съемке.

Пилотный свет мощностью 30 Вт также имеет 4 рабочих режима:

  • Fn-1 независимая яркость от 10 до 100% (с шагом 5%), в момент срабатывания вспышки не отключается.
  • Fn-2 независимая яркость от 10 до 100% (с шагом 5%), в момент срабатывания вспышки отключается.
  • Fn-3 яркость изменяется пропорционально мощности вспышки, в момент срабатывания вспышки не отключается.
  • Fn-4 яркость изменяется пропорционально мощности вспышки, в момент срабатывания вспышки отключается.

Характеристики:

  • мощность - 800 Дж
  • цветовая температура - 5600 К
  • регулировка мощности лампы пилотного света - есть
  • световая ловушка - есть
  • длительность импульса вспышки - 1/720-1/6400 с 
  • управление мощностью - 1/1-1/128 (с шагом 1/3), до 1/8000 c HSS
  • время перезарядки - 0,2-2,5 с
  • количество групп - 5 (A/B/C/D/E)
  • количество каналов связи - 9 (1-9)
  • дальность действия (приблиз.) - 40 м
  • тип охлаждения - встроенный вентилятор, автоматическая защита
  • крепление для зонта - есть
  • размеры с защитным колпаком - 13х35 см
  • вес - 2,7

Комплектация

  • Моноблок Falcon Eyes Phantom 800 HSS.
  • Провод питания 5 м.
  • Пластиковый защитный колпак лампы.

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