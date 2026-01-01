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KUPO KD-795B U Hook держатель

KUPO KD-795B U Hook держатель

Kupo
Артикул: OLE-1506

KUPO KD-795B U Hook держатель

Компактные П-образные крюки-держатели черного цвета 

Описание

Характеристики:

  • В комплекте 2 шт.

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