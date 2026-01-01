Характеристики:
- В комплекте 2 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KD-795B U Hook держатель
Компактные П-образные крюки-держатели черного цвета
Характеристики:
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Kupo KS070 Double Female Adapter 16mm to 17mm - адаптер-переходник с 16 на 17 мм, с внутренней резьбой.
Переходник изготовлен из алюминия. Применяется для конвертации наружной резьбы 5/8" (16 мм) наверху стойки для осветительного оборудования, во внутреннюю резьбу 17 мм.
Manfrotto 237HD – гибкий латунный держатель диаметром 18 мм и длиной 55 см с шестиугольным пальцем для зажима Super Clamp. Оснащен внутренней резьбой 3/8'' и пальцем 16 мм с внешней резьбой 1/4'' типа 18. Рассчитан на нагрузку не более 0,5 кг. Длина – 55 см, вес – 0,71 кг.
Kupo KCP-310 EZ Grip Finger наклонный переходник 5/8 дюйма 16 мм мама-папа
Поворотный металлический зажимный адаптер. Вращение студийного пальца относительно стандартной для крепления на стойку втулки друг относительно друга фиксируется мощным металлическим шаровым зажимом. Диаметр пальца 16 мм. Допускается вращение адаптера на 360°
Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle - кронштейн с круглой рукояткой.
Шарнирный кронштейн, позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" или 3/8". Оба конца оснащены штифтами 5/8” с шаровым соединением в одном резьбовое крепление 3/8”, во втором - 1/4”.
Подойдет для крепления светодиодных осветителей, жк-мониторов и риг-системы DSLR камер.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из латуни. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.