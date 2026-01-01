Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.
Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RFLH-10 - поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры.
С его помощью можно установить накамерный монитор или LED-осветитель под нужным углом. Для крепления предусмотрен стандартный винт с резьбой 1/4".
Внимание! Не подходит для камер Sony Minolta.
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Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.
Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Светодиодный осветитель для стабилизатора Zhiyun Smooth 5. Крепится на стабилизаторе при помощи встроенных магнитов, питается от батареи стабилизатора. Световой поток до 300 лм, CRI 95.
Fotokvant RFLH-04 – трехколенный кронштейн с держателем для зонта.
Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку и зонт. Изгибая сегменты кронштейна можно выставить оптимальный для подсветки угол наклона.
Fotokvant MA-11 кронштейн Magic Arm – шарнирный кронштейн мэджик арм. Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов, накамерных микрофонов, электронных стабилизаторов и риг-системы DSLR-камер. Размер, см – 17х7х4. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Вес - 0,4 кг.