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Fotokvant RFLH-10 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры
Fotokvant RFLH-10 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры
Fotokvant RFLH-10 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры
Fotokvant RFLH-10 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры
Fotokvant RFLH-10 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры

Fotokvant RFLH-10 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры

Fotokvant
Артикул: NVF-9288

Fotokvant RFLH-10 - поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры.

С его помощью можно установить накамерный монитор или LED-осветитель под нужным углом. Для крепления предусмотрен стандартный винт с резьбой 1/4".

Внимание! Не подходит для камер Sony Minolta.

Описание

Fotokvant RFLH-10 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры

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