Характеристики:
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
- Крепление - внутренние резьбы 16мм и 17 мм
- Длина 78 мм
- Вес 100 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS070 Double Female Adapter 16mm to 17mm - адаптер-переходник с 16 на 17 мм, с внутренней резьбой.
Переходник изготовлен из алюминия. Применяется для конвертации наружной резьбы 5/8" (16 мм) наверху стойки для осветительного оборудования, во внутреннюю резьбу 17 мм.
Характеристики:
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