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Kupo KS070 Double Female Adapter 16mm to 17mm адаптер-переходник

Kupo KS070 Double Female Adapter 16mm to 17mm адаптер-переходник

Kupo
Артикул: NVF-9507

Kupo KS070 Double Female Adapter 16mm to 17mm - адаптер-переходник с 16 на 17 мм, с внутренней резьбой.

Переходник изготовлен из алюминия. Применяется для конвертации наружной резьбы 5/8" (16 мм) наверху стойки для осветительного оборудования, во внутреннюю резьбу 17 мм.

Описание

Характеристики:

  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Крепление - внутренние резьбы 16мм и 17 мм
  • Длина 78 мм
  • Вес 100 г

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