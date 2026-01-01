Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный

Fotokvant RCL-S1 – универсальный суперкламп (струбцина-зажим) для студийного оборудования
Fotokvant RCL-S1 (артикул NVF-9343) – это универсальный зажим (суперкламп), предназначенный для надёжного крепления студийного оборудования к цилиндрическим и плоским поверхностям. Модель сочетает в себе прочность, надёжность и универсальность, позволяя фиксировать оборудование на трубах, стойках, перекладинах, автополах и других конструкциях.
Зажим может использоваться как самостоятельное крепление, так и в составе сложных монтажных систем – например, для фиксации держателей фонов B-3W или B-4W на трубах и автополах. Благодаря нескольким типам посадочных отверстий (5/8", 1/4", М5) зажим совместим с широким спектром студийных аксессуаров.
Назначение и применение
- Крепление оборудования к трубам и стойкам: надёжная фиксация на круглых поверхностях диаметром от 13 до 55 мм.
- Фиксация на плоских поверхностях: зажим можно использовать на столах, полках, автополах, досках толщиной до 30 мм.
- Монтаж систем крепления фонов: подходит для установки держателей фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы.
- Сборка сложных конструкций: зажим используется в качестве соединительного элемента в системах из штанг, держателей и кронштейнов.
Ключевые особенности
- Широкий диапазон захвата: для труб – от 13 до 55 мм; для плоских предметов – до 30 мм.
- Несколько типов креплений: посадочное отверстие 5/8" (стандарт для студийных стоек), резьбовое отверстие 1/4" и два отверстия М5.
- Прочная конструкция: обеспечивает надёжную фиксацию даже тяжёлого оборудования.
- Универсальность: подходит для крепления к круглым и плоским поверхностям.
- Вес – 0,85 кг: достаточно лёгкий, но при этом прочный и устойчивый к нагрузкам.
- Совместимость: работает с широким спектром студийного оборудования и аксессуаров.
Технические характеристики
- Тип: универсальный зажим (суперкламп / струбцина)
- Диапазон захвата для труб: 13 – 55 мм
- Диапазон захвата для плоских поверхностей: до 30 мм
- Посадочное отверстие: 5/8" (16 мм)
- Резьбовое отверстие: 1/4"
- Дополнительные отверстия: 2× М5
- Материал: металл (сталь/алюминиевый сплав)
- Вес: 0,85 кг
- Цвет: чёрный
Как использовать зажим Fotokvant RCL-S1
- Установка на трубу: раскройте губки зажима, разместите на трубе или стойке и затяните рукоятку до надёжной фиксации.
- Установка на плоскую поверхность: аналогично, разместите зажим на краю стола, полки или доски (толщиной до 30 мм) и зафиксируйте.
- Крепление оборудования: через посадочное отверстие 5/8" установите стойку, штангу или адаптер. Через резьбу 1/4" закрепите фотоаппарат, вспышку или аксессуары. Отверстия М5 используйте для крепления дополнительных элементов (например, держателей фонов).
- Проверка надёжности: после затяжки убедитесь, что зажим плотно сидит на поверхности и не прокручивается.
Преимущества суперклампа
- Надёжность: обеспечивает прочное крепление даже при работе с тяжёлым оборудованием.
- Универсальность: подходит для крепления к разным типам поверхностей (круглые, плоские).
- Гибкость: наличие нескольких посадочных отверстий позволяет использовать зажим с широким спектром аксессуаров.
- Простота использования: быстрый монтаж и демонтаж без специальных инструментов.
Совместимость с аксессуарами
- Стойки и штанги: любые с креплением 5/8" .
- Держатели фонов: системы B-3W, B-4W и аналогичные.
- Фото- и видеооборудование: камеры, вспышки, мониторы с резьбой 1/4".
- Адаптеры и переходники: через отверстия М5 можно крепить дополнительные элементы.
Сравнение с аналогами
- Fotokvant RCL-S1: универсальный зажим с захватом до 55 мм для труб и до 30 мм для плоских поверхностей, несколько посадочных отверстий.
- Manfrotto 035 Super Clamp: классический суперкламп, захват до 55 мм, одно посадочное отверстие 1/4" и 3/8".
- Kupo KCP-700B: универсальный зажим, захват до 55 мм, гнездо 16 мм, резьба 1/4".
Уход и хранение
- Храните зажим в сухом месте, чтобы избежать коррозии.
- Периодически очищайте механизм от пыли и грязи.
- Не перегружайте зажим – соблюдайте рекомендованные нагрузки (зависит от поверхности крепления).