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Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный
Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный
Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный
Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный
Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный

Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный

Fotokvant
Артикул: NVF-9343

Fotokvant RCL-S1 - универсальный зажим суперкламп для крепления на плоские и цилиндрические поверхности студийного оборудования. Обеспечивает необходимую прочность крепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,85 кг.

Описание

Fotokvant RCL-S1 – универсальный суперкламп (струбцина-зажим) для студийного оборудования

Fotokvant RCL-S1 (артикул NVF-9343) – это универсальный зажим (суперкламп), предназначенный для надёжного крепления студийного оборудования к цилиндрическим и плоским поверхностям. Модель сочетает в себе прочность, надёжность и универсальность, позволяя фиксировать оборудование на трубах, стойках, перекладинах, автополах и других конструкциях.

Зажим может использоваться как самостоятельное крепление, так и в составе сложных монтажных систем – например, для фиксации держателей фонов B-3W или B-4W на трубах и автополах. Благодаря нескольким типам посадочных отверстий (5/8", 1/4", М5) зажим совместим с широким спектром студийных аксессуаров.

Назначение и применение

  • Крепление оборудования к трубам и стойкам: надёжная фиксация на круглых поверхностях диаметром от 13 до 55 мм.
  • Фиксация на плоских поверхностях: зажим можно использовать на столах, полках, автополах, досках толщиной до 30 мм.
  • Монтаж систем крепления фонов: подходит для установки держателей фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы.
  • Сборка сложных конструкций: зажим используется в качестве соединительного элемента в системах из штанг, держателей и кронштейнов.

Ключевые особенности

  • Широкий диапазон захвата: для труб – от 13 до 55 мм; для плоских предметов – до 30 мм.
  • Несколько типов креплений: посадочное отверстие 5/8" (стандарт для студийных стоек), резьбовое отверстие 1/4" и два отверстия М5.
  • Прочная конструкция: обеспечивает надёжную фиксацию даже тяжёлого оборудования.
  • Универсальность: подходит для крепления к круглым и плоским поверхностям.
  • Вес – 0,85 кг: достаточно лёгкий, но при этом прочный и устойчивый к нагрузкам.
  • Совместимость: работает с широким спектром студийного оборудования и аксессуаров.

Технические характеристики

  • Тип: универсальный зажим (суперкламп / струбцина)
  • Диапазон захвата для труб: 13 – 55 мм
  • Диапазон захвата для плоских поверхностей: до 30 мм
  • Посадочное отверстие: 5/8" (16 мм)
  • Резьбовое отверстие: 1/4"
  • Дополнительные отверстия: 2× М5
  • Материал: металл (сталь/алюминиевый сплав)
  • Вес: 0,85 кг
  • Цвет: чёрный

Как использовать зажим Fotokvant RCL-S1

  1. Установка на трубу: раскройте губки зажима, разместите на трубе или стойке и затяните рукоятку до надёжной фиксации.
  2. Установка на плоскую поверхность: аналогично, разместите зажим на краю стола, полки или доски (толщиной до 30 мм) и зафиксируйте.
  3. Крепление оборудования: через посадочное отверстие 5/8" установите стойку, штангу или адаптер. Через резьбу 1/4" закрепите фотоаппарат, вспышку или аксессуары. Отверстия М5 используйте для крепления дополнительных элементов (например, держателей фонов).
  4. Проверка надёжности: после затяжки убедитесь, что зажим плотно сидит на поверхности и не прокручивается.

Преимущества суперклампа

  • Надёжность: обеспечивает прочное крепление даже при работе с тяжёлым оборудованием.
  • Универсальность: подходит для крепления к разным типам поверхностей (круглые, плоские).
  • Гибкость: наличие нескольких посадочных отверстий позволяет использовать зажим с широким спектром аксессуаров.
  • Простота использования: быстрый монтаж и демонтаж без специальных инструментов.

Совместимость с аксессуарами

  • Стойки и штанги: любые с креплением 5/8" .
  • Держатели фонов: системы B-3W, B-4W и аналогичные.
  • Фото- и видеооборудование: камеры, вспышки, мониторы с резьбой 1/4".
  • Адаптеры и переходники: через отверстия М5 можно крепить дополнительные элементы.

Сравнение с аналогами

  • Fotokvant RCL-S1: универсальный зажим с захватом до 55 мм для труб и до 30 мм для плоских поверхностей, несколько посадочных отверстий.
  • Manfrotto 035 Super Clamp: классический суперкламп, захват до 55 мм, одно посадочное отверстие 1/4" и 3/8".
  • Kupo KCP-700B: универсальный зажим, захват до 55 мм, гнездо 16 мм, резьба 1/4".

Уход и хранение

  • Храните зажим в сухом месте, чтобы избежать коррозии.
  • Периодически очищайте механизм от пыли и грязи.
  • Не перегружайте зажим – соблюдайте рекомендованные нагрузки (зависит от поверхности крепления).

Комплектация

  • Зажим суперкламп
  • Палец
  • Пластиковый адаптер установки на стойку

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