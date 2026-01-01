Fotokvant RCL-S1 суперкламп струбцина-зажим универсальный

Описание

Fotokvant RCL-S1 – универсальный суперкламп (струбцина-зажим) для студийного оборудования

Fotokvant RCL-S1 (артикул NVF-9343) – это универсальный зажим (суперкламп), предназначенный для надёжного крепления студийного оборудования к цилиндрическим и плоским поверхностям. Модель сочетает в себе прочность, надёжность и универсальность, позволяя фиксировать оборудование на трубах, стойках, перекладинах, автополах и других конструкциях.

Зажим может использоваться как самостоятельное крепление, так и в составе сложных монтажных систем – например, для фиксации держателей фонов B-3W или B-4W на трубах и автополах. Благодаря нескольким типам посадочных отверстий (5/8", 1/4", М5) зажим совместим с широким спектром студийных аксессуаров.

Назначение и применение

Крепление оборудования к трубам и стойкам: надёжная фиксация на круглых поверхностях диаметром от 13 до 55 мм.

надёжная фиксация на круглых поверхностях диаметром от 13 до 55 мм. Фиксация на плоских поверхностях: зажим можно использовать на столах, полках, автополах, досках толщиной до 30 мм.

зажим можно использовать на столах, полках, автополах, досках толщиной до 30 мм. Монтаж систем крепления фонов: подходит для установки держателей фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы.

подходит для установки держателей фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Сборка сложных конструкций: зажим используется в качестве соединительного элемента в системах из штанг, держателей и кронштейнов.

Ключевые особенности

Широкий диапазон захвата: для труб – от 13 до 55 мм; для плоских предметов – до 30 мм.

для труб – от 13 до 55 мм; для плоских предметов – до 30 мм. Несколько типов креплений: посадочное отверстие 5/8" (стандарт для студийных стоек), резьбовое отверстие 1/4" и два отверстия М5.

посадочное отверстие 5/8" (стандарт для студийных стоек), резьбовое отверстие 1/4" и два отверстия М5. Прочная конструкция: обеспечивает надёжную фиксацию даже тяжёлого оборудования.

обеспечивает надёжную фиксацию даже тяжёлого оборудования. Универсальность: подходит для крепления к круглым и плоским поверхностям.

подходит для крепления к круглым и плоским поверхностям. Вес – 0,85 кг: достаточно лёгкий, но при этом прочный и устойчивый к нагрузкам.

достаточно лёгкий, но при этом прочный и устойчивый к нагрузкам. Совместимость: работает с широким спектром студийного оборудования и аксессуаров.

Технические характеристики

Тип: универсальный зажим (суперкламп / струбцина)

универсальный зажим (суперкламп / струбцина) Диапазон захвата для труб: 13 – 55 мм

13 – 55 мм Диапазон захвата для плоских поверхностей: до 30 мм

до 30 мм Посадочное отверстие: 5/8" (16 мм)

5/8" (16 мм) Резьбовое отверстие: 1/4"

1/4" Дополнительные отверстия: 2× М5

2× М5 Материал: металл (сталь/алюминиевый сплав)

металл (сталь/алюминиевый сплав) Вес: 0,85 кг

0,85 кг Цвет: чёрный

Как использовать зажим Fotokvant RCL-S1

Установка на трубу: раскройте губки зажима, разместите на трубе или стойке и затяните рукоятку до надёжной фиксации. Установка на плоскую поверхность: аналогично, разместите зажим на краю стола, полки или доски (толщиной до 30 мм) и зафиксируйте. Крепление оборудования: через посадочное отверстие 5/8" установите стойку, штангу или адаптер. Через резьбу 1/4" закрепите фотоаппарат, вспышку или аксессуары. Отверстия М5 используйте для крепления дополнительных элементов (например, держателей фонов). Проверка надёжности: после затяжки убедитесь, что зажим плотно сидит на поверхности и не прокручивается.

Преимущества суперклампа

Надёжность: обеспечивает прочное крепление даже при работе с тяжёлым оборудованием.

обеспечивает прочное крепление даже при работе с тяжёлым оборудованием. Универсальность: подходит для крепления к разным типам поверхностей (круглые, плоские).

подходит для крепления к разным типам поверхностей (круглые, плоские). Гибкость: наличие нескольких посадочных отверстий позволяет использовать зажим с широким спектром аксессуаров.

наличие нескольких посадочных отверстий позволяет использовать зажим с широким спектром аксессуаров. Простота использования: быстрый монтаж и демонтаж без специальных инструментов.

Совместимость с аксессуарами

Стойки и штанги: любые с креплением 5/8" .

любые с креплением 5/8" . Держатели фонов: системы B-3W, B-4W и аналогичные.

системы B-3W, B-4W и аналогичные. Фото- и видеооборудование: камеры, вспышки, мониторы с резьбой 1/4".

камеры, вспышки, мониторы с резьбой 1/4". Адаптеры и переходники: через отверстия М5 можно крепить дополнительные элементы.

Сравнение с аналогами

Fotokvant RCL-S1: универсальный зажим с захватом до 55 мм для труб и до 30 мм для плоских поверхностей, несколько посадочных отверстий.

универсальный зажим с захватом до 55 мм для труб и до 30 мм для плоских поверхностей, несколько посадочных отверстий. Manfrotto 035 Super Clamp: классический суперкламп, захват до 55 мм, одно посадочное отверстие 1/4" и 3/8".

классический суперкламп, захват до 55 мм, одно посадочное отверстие 1/4" и 3/8". Kupo KCP-700B: универсальный зажим, захват до 55 мм, гнездо 16 мм, резьба 1/4".

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