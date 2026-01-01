Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото

Описание

Fotokvant PRP-003 – хрустальная призма 150×30 мм для спецэффектов в фото и видео

Fotokvant PRP-003 (артикул DAN-3267) – это треугольная хрустальная призма размером 150×30 мм, предназначенная для создания спецэффектов в фотографии и видеографии. Изготовленная из оптического стекла К9, она позволяет получать яркие радужные блики, преломления и отражения, превращая обычные кадры в художественные произведения.

Компактный размер и лёгкий вес (всего 165 г) делают призму удобной для использования в студии и на выездных съёмках. Она станет отличным инструментом для фотографов, видеографов и контент-мейкеров, работающих в жанрах портретной, предметной и креативной съёмки.

Варианты использования хрустальной призмы

1. Спецэффекты и абстракция

Радужные блики: направляйте свет через призму, чтобы получить яркие цветные полосы на фоне или объекте.

направляйте свет через призму, чтобы получить яркие цветные полосы на фоне или объекте. Преломление изображения: снимайте объекты через призму – они будут искажаться, создавая сюрреалистические, абстрактные формы.

снимайте объекты через призму – они будут искажаться, создавая сюрреалистические, абстрактные формы. Отражения: используйте грань призмы для создания необычных отражений и многослойных композиций.

2. Портретная съёмка

Блики на лице: направляйте отражённый или преломлённый свет на модель для создания необычного освещения.

направляйте отражённый или преломлённый свет на модель для создания необычного освещения. Искажение лица или фигуры: снимайте портрет через призму, чтобы создать абстрактный, сюрреалистический образ.

снимайте портрет через призму, чтобы создать абстрактный, сюрреалистический образ. Эффект анаморфотного блика: используйте призму для имитации кинематографических горизонтальных бликов.

3. Предметная и ювелирная съёмка

Спецэффекты для товаров: добавьте радужные блики на продукты, ювелирные изделия или косметику.

добавьте радужные блики на продукты, ювелирные изделия или косметику. Креативный фон: используйте призму для создания цветных полос на фоне предметов.

4. Видеосъёмка

Динамические эффекты: двигайте призму перед объективом для создания плавных переходов и цветных вспышек.

двигайте призму перед объективом для создания плавных переходов и цветных вспышек. Создание настроения: используйте радужные блики для передачи эмоций и атмосферы в кадре.

5. Архитектурная и пейзажная съёмка

Преломление в кадре: используйте призму перед объективом для искажения архитектурных форм и пейзажей.

используйте призму перед объективом для искажения архитектурных форм и пейзажей. Спецэффекты на открытом воздухе: ловите солнечные лучи и создавайте радужные отражения с помощью призмы.

Ключевые особенности

Размер 150×30 мм: удобная длина для работы с объективом.

удобная длина для работы с объективом. Оптическое стекло К9: высокое качество преломления и прозрачности.

высокое качество преломления и прозрачности. Треугольная форма: создаёт яркие радужные спектры.

создаёт яркие радужные спектры. Лёгкий вес 165 г: удобно держать в руке.

удобно держать в руке. Универсальность: подходит для различных жанров фотографии и видео.

подходит для различных жанров фотографии и видео. Простота использования: не требует специальных навыков.

Технические характеристики

Тип: хрустальная призма для спецэффектов

хрустальная призма для спецэффектов Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: PRP-003

PRP-003 Размер: 150 × 30 мм

150 × 30 мм Материал: оптическое стекло К9

оптическое стекло К9 Вес нетто: 165 г

165 г Применение: фото, видео, креативные эффекты

Как использовать призму

Перед объективом: держите призму перед объективом камеры, направляя свет через неё. Отражение: используйте грань призмы для отражения света на объект или модель. Преломление: направляйте свет через призму, чтобы получить радужные полосы на фоне. Креативные эффекты: экспериментируйте с углами и расстоянием для получения разных эффектов.

Преимущества использования

Креативность: открывает новые возможности для художественной фотографии и видео.

открывает новые возможности для художественной фотографии и видео. Универсальность: подходит для различных жанров.

подходит для различных жанров. Компактность: легко помещается в любую сумку.

легко помещается в любую сумку. Качество: оптическое стекло К9 обеспечивает чистоту и прозрачность.

Уход и хранение