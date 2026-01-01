Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото

Fotokvant PRP-003 – хрустальная призма 150×30 мм для спецэффектов в фото и видео
Fotokvant PRP-003 (артикул DAN-3267) – это треугольная хрустальная призма размером 150×30 мм, предназначенная для создания спецэффектов в фотографии и видеографии. Изготовленная из оптического стекла К9, она позволяет получать яркие радужные блики, преломления и отражения, превращая обычные кадры в художественные произведения.
Компактный размер и лёгкий вес (всего 165 г) делают призму удобной для использования в студии и на выездных съёмках. Она станет отличным инструментом для фотографов, видеографов и контент-мейкеров, работающих в жанрах портретной, предметной и креативной съёмки.
Варианты использования хрустальной призмы
1. Спецэффекты и абстракция
- Радужные блики: направляйте свет через призму, чтобы получить яркие цветные полосы на фоне или объекте.
- Преломление изображения: снимайте объекты через призму – они будут искажаться, создавая сюрреалистические, абстрактные формы.
- Отражения: используйте грань призмы для создания необычных отражений и многослойных композиций.
2. Портретная съёмка
- Блики на лице: направляйте отражённый или преломлённый свет на модель для создания необычного освещения.
- Искажение лица или фигуры: снимайте портрет через призму, чтобы создать абстрактный, сюрреалистический образ.
- Эффект анаморфотного блика: используйте призму для имитации кинематографических горизонтальных бликов.
3. Предметная и ювелирная съёмка
- Спецэффекты для товаров: добавьте радужные блики на продукты, ювелирные изделия или косметику.
- Креативный фон: используйте призму для создания цветных полос на фоне предметов.
4. Видеосъёмка
- Динамические эффекты: двигайте призму перед объективом для создания плавных переходов и цветных вспышек.
- Создание настроения: используйте радужные блики для передачи эмоций и атмосферы в кадре.
5. Архитектурная и пейзажная съёмка
- Преломление в кадре: используйте призму перед объективом для искажения архитектурных форм и пейзажей.
- Спецэффекты на открытом воздухе: ловите солнечные лучи и создавайте радужные отражения с помощью призмы.
Ключевые особенности
- Размер 150×30 мм: удобная длина для работы с объективом.
- Оптическое стекло К9: высокое качество преломления и прозрачности.
- Треугольная форма: создаёт яркие радужные спектры.
- Лёгкий вес 165 г: удобно держать в руке.
- Универсальность: подходит для различных жанров фотографии и видео.
- Простота использования: не требует специальных навыков.
Технические характеристики
- Тип: хрустальная призма для спецэффектов
- Бренд: Fotokvant
- Модель: PRP-003
- Размер: 150 × 30 мм
- Материал: оптическое стекло К9
- Вес нетто: 165 г
- Применение: фото, видео, креативные эффекты
Как использовать призму
- Перед объективом: держите призму перед объективом камеры, направляя свет через неё.
- Отражение: используйте грань призмы для отражения света на объект или модель.
- Преломление: направляйте свет через призму, чтобы получить радужные полосы на фоне.
- Креативные эффекты: экспериментируйте с углами и расстоянием для получения разных эффектов.
Преимущества использования
- Креативность: открывает новые возможности для художественной фотографии и видео.
- Универсальность: подходит для различных жанров.
- Компактность: легко помещается в любую сумку.
- Качество: оптическое стекло К9 обеспечивает чистоту и прозрачность.
Уход и хранение
- Храните призму в сухом месте, защищённом от царапин и ударов.
- При загрязнении протирайте мягкой тканью из микрофибры.
- Не используйте абразивные чистящие средства.