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Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото

Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото

Fotokvant
Артикул: DAN-3267

Хрустальная призма150х30 см Fotokvant PRP-003 для спецэффектов. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 150х30 мм. Вес нетто - 165 гр.

Описание

Fotokvant PRP-003 – хрустальная призма 150×30 мм для спецэффектов в фото и видео

Fotokvant PRP-003 (артикул DAN-3267) – это треугольная хрустальная призма размером 150×30 мм, предназначенная для создания спецэффектов в фотографии и видеографии. Изготовленная из оптического стекла К9, она позволяет получать яркие радужные блики, преломления и отражения, превращая обычные кадры в художественные произведения.

Компактный размер и лёгкий вес (всего 165 г) делают призму удобной для использования в студии и на выездных съёмках. Она станет отличным инструментом для фотографов, видеографов и контент-мейкеров, работающих в жанрах портретной, предметной и креативной съёмки.

Варианты использования хрустальной призмы

1. Спецэффекты и абстракция

  • Радужные блики: направляйте свет через призму, чтобы получить яркие цветные полосы на фоне или объекте.
  • Преломление изображения: снимайте объекты через призму – они будут искажаться, создавая сюрреалистические, абстрактные формы.
  • Отражения: используйте грань призмы для создания необычных отражений и многослойных композиций.

2. Портретная съёмка

  • Блики на лице: направляйте отражённый или преломлённый свет на модель для создания необычного освещения.
  • Искажение лица или фигуры: снимайте портрет через призму, чтобы создать абстрактный, сюрреалистический образ.
  • Эффект анаморфотного блика: используйте призму для имитации кинематографических горизонтальных бликов.

3. Предметная и ювелирная съёмка

  • Спецэффекты для товаров: добавьте радужные блики на продукты, ювелирные изделия или косметику.
  • Креативный фон: используйте призму для создания цветных полос на фоне предметов.

4. Видеосъёмка

  • Динамические эффекты: двигайте призму перед объективом для создания плавных переходов и цветных вспышек.
  • Создание настроения: используйте радужные блики для передачи эмоций и атмосферы в кадре.

5. Архитектурная и пейзажная съёмка

  • Преломление в кадре: используйте призму перед объективом для искажения архитектурных форм и пейзажей.
  • Спецэффекты на открытом воздухе: ловите солнечные лучи и создавайте радужные отражения с помощью призмы.

Ключевые особенности

  • Размер 150×30 мм: удобная длина для работы с объективом.
  • Оптическое стекло К9: высокое качество преломления и прозрачности.
  • Треугольная форма: создаёт яркие радужные спектры.
  • Лёгкий вес 165 г: удобно держать в руке.
  • Универсальность: подходит для различных жанров фотографии и видео.
  • Простота использования: не требует специальных навыков.

Технические характеристики

  • Тип: хрустальная призма для спецэффектов
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: PRP-003
  • Размер: 150 × 30 мм
  • Материал: оптическое стекло К9
  • Вес нетто: 165 г
  • Применение: фото, видео, креативные эффекты

Как использовать призму

  1. Перед объективом: держите призму перед объективом камеры, направляя свет через неё.
  2. Отражение: используйте грань призмы для отражения света на объект или модель.
  3. Преломление: направляйте свет через призму, чтобы получить радужные полосы на фоне.
  4. Креативные эффекты: экспериментируйте с углами и расстоянием для получения разных эффектов.

Преимущества использования

  • Креативность: открывает новые возможности для художественной фотографии и видео.
  • Универсальность: подходит для различных жанров.
  • Компактность: легко помещается в любую сумку.
  • Качество: оптическое стекло К9 обеспечивает чистоту и прозрачность.

Уход и хранение

  • Храните призму в сухом месте, защищённом от царапин и ударов.
  • При загрязнении протирайте мягкой тканью из микрофибры.
  • Не используйте абразивные чистящие средства.

Комплектация

В стандартную поставку входит хрустальная призма Fotokvant PRP-003 – 1 шт.

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