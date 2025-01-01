Falcon Eyes CL-CLIP зажим c переходником

Falcon Eyes SLT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора SLT-4.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes SLT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора SLT-4.
Grifon CL-35M – крепление-зажим с адаптером.
Используется для монтажа студийного оборудования на трубы диаметром до 38 мм. Оборудован алюминиевым адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 350 грамм.
Manfrotto 196AC – небольшой зажим-струбцина для крепления оборудования на круглые основания диаметром от 2 мм до 16 мм (5/8"). Идеально подходит для использования с продуктами серии Magic Arm и Articulated Arm.
Wansen
Работай с цветом без бликов