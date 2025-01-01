images
-15 %
Falcon Eyes CL-CLIP зажим c переходником

Falcon Eyes CL-CLIP зажим c переходником

Falcon Eyes
Артикул: VBR-127

Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.

Вес - 200 грамм.

Описание

Falcon Eyes CL-CLIP зажим c переходником

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes SLT-4RCR радиосинхронизатор приемник
Арт. VBR-447
Falcon Eyes SLT-4RCR радиосинхронизатор приемник
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes SLT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора SLT-4.

-15 %1 090 ₽
920 ₽
В корзину
Grifon CL-35M зажим с адаптером
Арт. OLE-1282
Grifon CL-35M зажим с адаптером
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CL-35M – крепление-зажим с адаптером.

Используется для монтажа студийного оборудования на трубы диаметром до 38 мм. Оборудован алюминиевым адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 350 грамм.

1 500 ₽
В корзину
Manfrotto 196AC зажим-струбцина
Арт. OLE-0779
Manfrotto 196AC зажим-струбцина
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 196AC – небольшой зажим-струбцина для крепления оборудования на круглые основания диаметром от 2 мм до 16 мм (5/8"). Идеально подходит для использования с продуктами серии Magic Arm и Articulated Arm.

4 590 ₽
В корзину

Видео

Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера