Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза

Характеристики
- Длина в сложенном состоянии - 65 см
- Длина максимальная -175 см
- Вес - 0,7 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon BA-2854HB – держатель отражателя от 30 до 170 см, с муфтой и мешком для груза. Предназначена для светоотражателей (лайт-дисков) под любым углом на стойку. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Октобокс имеет диаметр 95 см и оснащён байонетом Bowens. Имеются два диффузора (рассеивателя), которые помогают создавать более мягкое и равномерное освещение. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумкой. Металлическое кольцо-адаптер обеспечивает полную свободу вращения на 360°, что позволяет устанавливать октобокс как горизонтально, так и под любым углом.
Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.
Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Falcon Eyes L-2440 A/B – четырехсекционная алюминиевая студийная стойка для освещения с воздушным амортизатором.
Максимальная высота 244 см.