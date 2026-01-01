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-5 %
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза

Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза

Grifon
Артикул: NVF-6399

Grifon BA-2854HB – держатель отражателя от 30 до 170 см, с муфтой и мешком для груза. Предназначена для светоотражателей (лайт-дисков) под любым углом на стойку. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

Описание

Характеристики

  • Длина в сложенном состоянии - 65 см
  • Длина максимальная -175 см
  • Вес - 0,7 кг

Комплектация

  • Перекладина-держатель - 1 шт.
  • Муфта для крепления на стойку - 1 шт.
  • Крюк для крепелния противовеса - 1 шт.
  • Мешок для песка - 1 шт.

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