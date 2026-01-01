images
images
Falcon Eyes MBH-703R Pro кронштейн
Falcon Eyes MBH-703R Pro кронштейн

Falcon Eyes MBH-703R Pro кронштейн

Falcon Eyes
Артикул: MTG-3968

Falcon Eyes MBH-703R Pro кронштейн. Втулка 5/8" (Baby Receiver), длина 3", основание 150х90 мм, нагрузка до 15 кг, материал: сталь, вес 510 г.

Описание

Кронштейн, который предназначен для надежного крепления студийного оборудования к стене или другой плоской поверхности (крепеж не входит в комплект). Основание кронштейна толщиной 3 мм имеет размеры 150х90 мм, что обеспечивает надежную фиксацию на большинстве поверхностей.

Кронштейн оснащен гнездом 5/8" (Baby Receiver), который позволяет легко и быстро установить оборудование с адаптером соответствующего размера. Длина втулки с фиксирующим винтом составляет 3", что делает кронштейн универсальным для различных моделей техники.

Настенный кронштейн, выполненный из высокопрочной стали, выдерживает нагрузку до 15 кг.

MBH-703R Pro с втулкой 5/8"(Baby Receiver) длиной 3" идеально подходит для крепления студийных вспышек, осветительных приборов и другого оборудования, требующего жесткой фиксации положения.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 15 кг
  • Крепление 5/8" Baby Receiver, длина - 3"
  • Размер основания 150х90 мм
  • Материал Сталь
  • Вес 510 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant RMU-3 Silver металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Fotokvant RMU-3 Silver металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Fotokvant RMU-3 Silver металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Арт. DAN-3478
Fotokvant RMU-3 Silver металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Наличие
более 10 шт

Металлическая поворотная муфта Fotokvant RMU-3 silver для журавля и флагов. Цвет серебристый.

Муфта имеет посадочное место 5/8" (16 мм), что совместимо с большинством студийных стоек. Для крепления оборудования предусмотрено четыре посадочных места диаметрами 5/8" (16 мм), 3/8" (9,5 мм), 1/2" (12,7 мм) и 1/4" (6,35 мм). Изготовлена из алюминия. Вес - 600 гр.

1 270 ₽
В корзину
Fotokvant CL-P50 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Fotokvant CL-P50 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Fotokvant CL-P50 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Арт. DAN-5585
Fotokvant CL-P50 KIT комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм
Наличие
более 10 шт

Комплект Fotokvant CL-P50 Kit из 4 пластиковых зажимов 50 мм.

Комплект из четырех универсальных зажимов Fotokvant CL-P50 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. 

180 ₽
В корзину

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера