Falcon Eyes MBH-703R Pro кронштейн

Кронштейн, который предназначен для надежного крепления студийного оборудования к стене или другой плоской поверхности (крепеж не входит в комплект). Основание кронштейна толщиной 3 мм имеет размеры 150х90 мм, что обеспечивает надежную фиксацию на большинстве поверхностей.
Кронштейн оснащен гнездом 5/8" (Baby Receiver), который позволяет легко и быстро установить оборудование с адаптером соответствующего размера. Длина втулки с фиксирующим винтом составляет 3", что делает кронштейн универсальным для различных моделей техники.
Настенный кронштейн, выполненный из высокопрочной стали, выдерживает нагрузку до 15 кг.
MBH-703R Pro с втулкой 5/8"(Baby Receiver) длиной 3" идеально подходит для крепления студийных вспышек, осветительных приборов и другого оборудования, требующего жесткой фиксации положения.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка 15 кг
- Крепление 5/8" Baby Receiver, длина - 3"
- Размер основания 150х90 мм
- Материал Сталь
- Вес 510 г