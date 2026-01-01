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Kupo KCP173 Mini articulated arm- two sections мини-кронштейн шарнирный двухсекционный

Kupo KCP173 Mini articulated arm- two sections мини-кронштейн шарнирный двухсекционный

Kupo
Артикул: NVF-9468

Kupo KCP173 Mini articulated arm - мини-кронштейн шарнирный двухсекционный.

Кронштейн представляет собой две гибридные головы Hybrid Head на алюминиевой трубке диаметром 13 мм и длиной 28,5 см. Толщина стенки трубки 1,1 мм. Кронштен имеетс матовое анодированное покрытие. 

Крепежные головы оснащены стержнем Вaby pin с несколькими фрезерованными гранями, это позволяет быстро устанавливать их в крепежное гнездо Вaby socket и гарантирует удержание установленного прибора в устойчивом положении.

В каждом стержне Вaby pin предусмотрена резьба 3/8” и 1/4”, что дает возможность установки разнообразных аксессуаров. 

Описание

Kupo KCP173 Mini articulated arm- two sections мини-кронштейн шарнирный двухсекционный

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