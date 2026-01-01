Kupo KCP173 Mini articulated arm- two sections мини-кронштейн шарнирный двухсекционный

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Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP173 Mini articulated arm - мини-кронштейн шарнирный двухсекционный.
Кронштейн представляет собой две гибридные головы Hybrid Head на алюминиевой трубке диаметром 13 мм и длиной 28,5 см. Толщина стенки трубки 1,1 мм. Кронштен имеетс матовое анодированное покрытие.
Крепежные головы оснащены стержнем Вaby pin с несколькими фрезерованными гранями, это позволяет быстро устанавливать их в крепежное гнездо Вaby socket и гарантирует удержание установленного прибора в устойчивом положении.
В каждом стержне Вaby pin предусмотрена резьба 3/8” и 1/4”, что дает возможность установки разнообразных аксессуаров.
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