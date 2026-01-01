Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама

Алюминиевый переходник Fotokvant FLH-21 с горячего башмака на резьбу 1/4" для крепления микрофонов, осветителей и мониторов на камере. Металлический, компактный, надёжный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.
Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла.
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Алюминиевый переходник Fotokvant FLH-21 с горячего башмака на резьбу 1/4" для крепления микрофонов, осветителей и мониторов на камере. Металлический, компактный, надёжный.
Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.
Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.
Переходник Falcon Eyes SP-H F8M4 для студийного оборудования.
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Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.
Используется вместе с гантелями Fotokvant RAC-BR. Длина крюка - 13 см. Материал изготовления - сталь.
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