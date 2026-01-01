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-10 %
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама

Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама

Fotokvant
Артикул: NVF-8606

Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.

Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла. 

Описание

Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама

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