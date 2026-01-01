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Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м
Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м

Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м

Fotokvant
Артикул: NVF-007

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-05 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 5 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.

Описание

Fotokvant TRR-05 рельс для потолочной системы длиной 5 м

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