Phottix 83723 G-Capsule Softbox 41" октобокс 105 см
Fotokvant RPC-10 C13 PRO шнур питания 10 м без вилки.
Fotokvant RPC-5 C13 PRO шнур питания 5 м без вилки.
Fotokvant RPC-5 C13-EU PRO шнур питания 5 м с вилкой.
Напольная стойка предназначена для светодиодных пиксельных осветителей Godox серии TP. Оснащена винтом 1/4" для надежной фиксации осветителя. Позволяет установить осветитель вертикально и перемещать его по площадке.
Комплект из двух передающих трансмиттеров со встроенным микрофоном и двухканального принимающего ресивера. Функция шумоподавления, беспроводная передача качественного звукового сигнала по радиоканалу частотой 2.4 Ггц, увеличенная рабочая дистанция до 200 метров. Время работы приемника 17ч, передатчиков - 13ч. В комплекте два всенаправленных петличных микрофона и зарядный кейс.
Светодиодный полноцветный осветитель мощностью 300 Вт с выносным блоком питания. Цветовая температура 2500 – 7500 K, CRI/TLCI 95+. Полноцветная настройка RGBWW. Беспроводная технология управления Sidus Mesh. Байонет Bowens. Возможна работы от аккумуляторов ( два аккумулятора Gold или V-Mount, а также станция питания с 2 отсеками на 48V приобретаются отдельно). Цвет корпуса - серыйый.
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк. Черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп). Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер 0,6 м х 7 м.
Линейный светодиодный RGB-осветитель со сменной батарейной рукояткой емкостью 2470 мАч. Мощность 20 Вт, цветовая температура 2500К-8500К, CRI 95, TLCI 96, освещенность 1580 люкс, 15 световых эффектов, включая режим Music FX, регулировка яркости. Возможность управления с помощью мобильного приложения через Bluetooth. В комплект входят шторки.
Гибкий штатив с с шаровой головой для беззеркальных и компактных фотоаппаратов. Максимальная нагрузка 500 г. Максимальная высота 20 см. Крепление 1/4". Наклон головы на 90 градусов. Цвет черный с серым.
